Газовый эшафот: Что пишут западные СМИ о выступлении Путина на энергетическом форуме Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о страхах Запада и его добровольно угодивших в газовый капкан политических элит, которые не могут объяснить своим гражданам, что сами наломали дров. 14 октября, 14:06 Фото © ТАСС / Михаил Метцель

13 октября Владимир Путин отправил нашим внешним партнерам целый ряд сигналов – как с газового форума, где президент выступал, так и через интервью каналу CNBC, которое он дал симпатичной ведущей Хедли Гембл после пленарного заседания.

Основные положения, естественно, касались энергетических вопросов. Позиция Путина была очень простой. Президент заявил, что Москва не использует энергию как оружие, что она наращивает экспорт газа в Европу для поддержки своих партнеров. И готова увеличивать поставки еще больше, если ЕС попросит и готов будет за это заплатить. Конечно, Путин мог бы добавить, что Москва готова помогать ЕС исправлять его собственные перегибы с зависимостью от «зеленой энергетики» даже несмотря на то, что Европа обложила Россию санкциями – но президент был слишком вежлив (как в прямом, так и в переносном смысле) для подобных укоров.

Его вежливость оценили далеко не все. Западные СМИ по своей давней привычке попытались трактовать слова российского лидера. Естественно, в нужном им ключе. Одни обвиняют его в нагнетании таинственности. «Владимир Путин категорически отрицает тот факт, что Россия ограничивает поставки газа в Европу ради повышения цены, но не дал никаких уточнений о том, когда будут приняты быстрые меры для снятия напряженности на нестабильном энергетическом рынке», - пишет Financial Times. То есть уважаемые западные журналисты, видимо, не услышали слов российского президента о том, что а) меры в виде увеличения объемов поставок уже применяются и б) дополнительные меры будут предприниматься тогда, когда Евросоюз о них попросит.

Вторые – в попытке шантажа ЕС. «На фоне отчаяния ЕС из-за цен на газ Путин использовал эту ситуацию для того, чтобы ткнуть в некоторые из больных точек российско-европейских отношений в энергетических вопросах. Он предупредил о том, что трубы, по которым российский газ идет через Украину в ЕС, не справятся с увеличением объема газового транзита, и назвал ситуацию “опасной”», — пишет европейское издание Politico. С тонким таким намеком на то, что Москва под сурдинку газовых проблем ЕС пытается силой заставить Брюссель не только в режиме ошпаренного ежика сертифицировать "Северный Поток-2", а также вывести его из-под действия Третьего энергопакета. При этом с Путиным согласны многие эксперты, поскольку ГТС Украины действительно находится в полуразвалившемся состоянии.

Третьи – в шантаже с примесью глумления. «В то время как Европу ожидает холодная зима, Путин использует добычу газа в России как рычаг давления. Критики заявляют, что Россия манипулирует объемами поставок газа для того, чтобы поднять цены, но Владимир Путин злорадствует по поводу западноевропейских стран, которые, по его мнению, оказались неподготовленными к ситуации», — уверяет The New York Times.

Вопрос только в том, где злорадство в назывании неподготовленных неподготовленными? ЕС сам спровоцировал этот кризис – в тот самый момент, как стал по требованию ряда политических сил слишком быстро отказываться от углеводородной энергетики в пользу «зеленой». И в тот момент, когда хоронил или мешал реализации проектов по постройке новых трубопроводов из России. Собственно, то, что Евросоюз сеял, то и пожинает сейчас.

Четвертые обвиняют президента в манипуляции фактами. Так, CNN пытается показать, что Путин лукавит, говоря о надежности российских поставщиков, что у Москвы были случаи невыполнения своих контрактных обязательств. «Россия прерывала свой газовый экспорт в Евросоюз в январе 2009 года после того, как не смогла согласовать цены на газ для Украины и условия транзита. Она также сокращала на короткий срок экспорт газа на Украину в 2006 и 2008 году из-за споров о цене», — пишет издание. Правда, журналисты скромно умалчивают о том, что Киеву газ должен был поставляться только после того, как в договоре будет зафиксирована цена. И что поставки «голубого топлива» были сокращены потому, что Украина стала демонстративно воровать из трубы транзитный газ, фактически реквизируя то, что должно было идти в ЕС. Собственно, у Газпрома было два варианта: либо качать дополнительный газ для Европы, либо останавливать поставки до прекращения воровства. Был выбран логичный второй вариант – и сделан вывод о том, что газопроводы надо вести в обход воров.

Наконец, пятые просто показывают мастерство подтасовки. BBC, как обычно, демонстрирует мастерство составителей заголовков. «Несмотря на то, что в Европе бушует газовый кризис, Владимир Путин говорит о том, что он не использует энергию как оружие», — декларирует издание. Собственно, незамутненный британский читатель (отстоявший очередь за бензином, получивший там пару раз по лицу и потративший на заветное топливо значительную часть своей зарплаты) должен сделать вывод о том, что в его бедах виноват именно российский президент, который напал на Европу вот таким вот образом.

Не меньший хайп оседлал и CNBC, озаглавивший аналитическую статью следующим образом: «Что тревожит Путина больше всего? Его граждане». То есть американский читатель, не пошедший в чтении текста дальше заголовка (а таких, скажем честно, немало), может посчитать, что российский президент боится простых россиян, что в стране чуть ли не предмайданная ситуация. Хотя на самом деле Владимир Путин просто сказал, что «для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, – это подъём доходов граждан страны».

Авторы Геворг Мирзаян