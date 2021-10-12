Финальный поворот: как украинские и западные СМИ отреагировали на статью Медведева об Украине Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему Москва отказывается от Украины и как восприняли пять российских "нет" украинские и западные журналисты и политики. 12 октября, 13:39 Фото © ТАСС / Зырянова Юлия

Программная статья Дмитрия Медведева, которую условно можно назвать "пять российских "нет" Украине", стала событием дня в российской информационной сфере. И не только в российской. В основном её, конечно, одобряли (в том числе и фразами "давно пора отказаться от всякого диалога с таким Киевом" и высказыванием удовлетворения от того, что Москва ужесточает свой подход, — достаточно лишь сравнить медведевские формулировки с теми, которые использовал Владимир Путин в своей весьма дипломатичной и вежливой статье о российско-украинском единстве). Однако были и те, кому статья не понравилась.

Понятно, что последние в значительной мере состояли из представителей российского либерального лагеря, а также украинских комментаторов.

"Вчерашний высочайше одобренный текст "Коза з вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася" — это явка с повинной российской власти, причём даже не к прокурору, а к судебному психиатру, — пишет известный оппозиционер Андрей Пионтковский. — Результаты саммита Зеленский – Байден оказались крайне разочаровывающими для Москвы. Развивается оборонное сотрудничество США и Украины, конгресс инициировал целый ряд весьма болезненных для Кремля законопроектов. Возвращаться на крючок Лаврова Украина и её президент категорически не собираются. Вот это новое для Кремля настроение разочарования, раздражения, переходящего в бешенство, и бессилия выплеснулось в столь откровенной форме в зоологическом опусе про волков, коз и отдельных представителей еврейской интеллигенции".

По факту же к врачу нужно отправляться господину Пионтковскому — если уж не к психиатру (хотя было бы полезно), то к окулисту точно. Куча СМИ, в том числе западных, расписывала, почему саммит Зеленского и Байдена закончился провалом. Почему США продолжают слать украинскому президенту "чёрные метки" (одной из которых стал слив об офшорах команды Зеленского) и как эти метки стали командой "фас". Как для команды Зеленского, которая стала редеть (смотрим на ситуацию с Разумковым), так и для оппозиции, которая стала терять чувство реальности, если вспомнить про реакцию Порошенко.

"Грубые ксенофобские и шовинистические заявления в адрес соседнего суверенного государства есть не что иное, как провокация", — заходит с другой стороны духовный вождь "Яблока" Григорий Явлинский. — Следующий шаг в агрессии России по отношению к Украине не заставил себя долго ждать. Пока это только слова. Но слова эти написаны уже на языке войны". Григорию Алексеевичу бы ознакомиться с официальной позицией своих украинских союзников по разуму — они же говорят, что и без того находятся в состоянии войны с Россией. А так, в принципе, позиция Явлинского из серии "Злая Москва пытается оккупировать несчастную Украину" чётко объясняет, почему духовно окормляемая им партия набрала на выборах меньше полутора процентов голосов.

Что же касается украинцев, то тут целый разброс весёлых мнений. Одни — например, "Украинская правда" — называют статью "шантажистской", а другие (издание "Главком") — истерической . Третьи упирают на российские комплексы. "Московское государство — единственный известный сегодня исторический конструкт, начало которого лежит за его пределами. Отсюда — вечное их ощущение определённой фрейдистской незаполненности, которую они пытаются отрабатывать, заполнив Украиной, своей исторической прародиной, обе свои головы — до отказа", — говорит советник украинского президента Алексей Арестович. У которого в школе, видать, были проблемы либо с географией, либо с историей, ведь начало русской государственности было положено в Новгороде (ну или в Старой Ладоге), сохранена она была после монголов во Владимире, а как раз более половины территории Древней Руси в период её расцвета сейчас находится в составе России, остальное делят между собой Украина и Белоруссия.

"Этот текст — ещё одно свидетельство непонимания Россией Украины. В РФ, к примеру, до сих пор считают, что русскоязычные украинцы — это априори патриоты России. Не допускают даже мысли, что говорить можно по-русски, а мыслить — по-украински".

Там же проводят теорию "единого народа", которую Киев не принимает. Но её с дивным упорством пытаются прогнуть "через колено", — написала украинская журналистка Янина Соколовская, часто появляющаяся на российских телеканалах. "Медведев написал хамскую и ядовитую статью, что Россия будет ждать, пока в Украине поменяется власть на пророссийскую. Я считаю, что любая власть в Украине будет антироссийской до тех пор, пока Кремль не изменит свою враждебную политику по отношению к Киеву. И не признает Украину равноправным партнёром, который способен вести независимую политику", — возмущается украинский политолог Дмитрий Октисюк.

Однако Медведев и не требует смены власти на пророссийскую, не требует превращения русскоязычных украинцев в "патриотов России" (хотя, конечно, хотелось бы). И Дмитрий Анатольевич, и Владимир Владимирович в своей ранее вышедшей статье хотят, чтобы украинская власть была проукраинской, а пророссийски настроенные украинцы — патриотами Украины. Суверенной Украины, а не убогого проекта "Анти-Россия", чем сейчас является украинское государство. Ибо у суверенной Украины не может быть иных интересов, кроме как поддерживать дружественные добрососедские интересы с Москвой. И не предоставлять свою территорию и народ для антироссийских экспериментов, ведь экспериментаторы в какой-то момент соберут манатки и уплывут за океан, а Россия рядом останется.

Что же касается западной реакции, то мейнстримные американские и британские СМИ, за исключением украиноязычных версий, например BBC, назвавшей статью агрессивной, текст проигнорировали. То ли потому, что англосаксонскому миру вообще глубоко наплевать на возможные дипломатические переговоры между Москвой и Киевом, то ли потому, что в Вашингтоне (да и в Лондоне) и без того были уверены, что этих переговоров не будет вообще.

А вот немцы написали. Правда, разошлись в оценках последствий статьи. Так, немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung видит в медведевской публикации не столько программное заявление России, сколько стремление конкретно взятого чиновника вернуться в большую политику. "Даже до реформы (конституции. – Прим. ред.) мало кто верил, что Медведева снова назовут его преемником. Потому что главная проблема бывшего президента в том, что его не воспринимают всерьёз… Как премьер-министр Медведев был вынужден провести непопулярную пенсионную реформу в 2018 году, что ещё больше подорвало его популярность". Вот только ошибка вывода немецких журналистов в том, что Дмитрий Медведев из политики и не уходил. Да, он ушёл с должности премьера на более закрытый пост замглавы Совбеза (то есть заместителя Путина, между прочим), однако в обойме потенциальных преемников всё ещё присутствует.

Гораздо менее политизированный вывод сделала немецкая Der Standart. "Запланированная встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского становится всё более отдалённой", — заявило издание. Ну и несколько расширило посыл Медведева. "Тот факт, что Москва сейчас в целом отказывает Киеву в возможности вести переговоры, должен означать прекращение всех усилий в данном вопросе. Это касается не только двусторонней встречи Зеленского и Путина, но и саммита в Нормандии, который до сих пор продвигается уходящим канцлером Германии Ангелой Меркель", — резюмирует Der Standart. На первый взгляд, не поспоришь. Тем, кто не до конца понимал вежливых формулировок Владимира Путина о бессмысленности проведения такого саммита, Медведев всё объяснил чётким, понятным, простым и даже оскорбительным для Киева языком. Так что заявления некоторых западных СМИ о подготовке саммита в нормандском формате кажутся несколько оптимистичными.

Однако речь всё-таки не идёт об отказе от формата — Москва лишь не хочет проводить бессмысленные встречи, которые ни к чему не приведут. Если Европа докажет, что способна привести Украину в чувство и достичь с Россией таких соглашений, которые затем будут выполняться, то Москва готова вести переговоры. Не с Украиной, конечно, а с Францией и Германией, которые будут представлять Киев и гарантировать выполнение украинскими политиками взятых на себя обязательств. "Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и "нормандский саммит" провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину", — говорит украинский журналист Виталий Портников.

Вот только готовы ли сами европейцы взять на себя такие функции?

Авторы Геворг Мирзаян