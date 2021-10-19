Сравним армии Японии, Китая и России Токио грозит ударами по ракетным базам противников: что подогревает амбиции потомков самураев и почему третья мировая может начаться на Востоке. 19 октября, 12:35 Фото © Koichi Kamoshida / Getty Images

Ровно 65 лет исполнилось советско-японской декларации, благодаря которой Япония и СССР (а в дальнейшем и Россия) мирно сосуществовали и развивали экономическое сотрудничество. 19 октября 1956 года после длительных переговоров был подписан документ, прекращавший состояние войны с 8 августа 1945 года. Было объявлено о восстановлении между двумя государствами дипломатических, политических, торгово-экономических и иных отношений в полном объёме.

Если предыдущий премьер-министр Японии — Синдзо Абэ — любил ссылаться на это соглашение, то нынешний — Фумио Кисида — фактически похоронил его, заявив о том, что, вероятно, в будущем Токио сможет наносить превентивные удары по ракетным базам потенциального противника после пересмотра национальной оборонной стратегии. Это заявление глава правительства сделал в интервью крупной местной газете Yomiuri. Эксперты считают, что речь идёт о базах в Северной Корее, Китае и России.

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Неслучайно США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс AUKUS для противодействия Китаю в Южно-Китайском море. Не секрет, что этот союз может оказать поддержку Токио в случае возникновения горячей точки в Тихоокеанском регионе. Напомним, Япония в прошлом году утвердила рекордный за последние 10 лет военный бюджет с упором на средства РЭБ в пять миллиардов долларов, а в этом — обострила политическую риторику и угрожает России и Китаю военными конфликтами.

Армии Японии, Китая и России

Авторы Елена Стафеева