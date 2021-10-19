Психоделический поворот: Что пишут западные СМИ об отказе России сотрудничать с НАТО Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о принятом Москвой решении приостановить дипломатические отношения с НАТО и о его последствиях. 19 октября, 18:46 Фото © Shutterstock

Если кто-то думал, что терпение России беспредельно, что Москва и дальше будет лишь выражать озабоченность в ответ на враждебные действия и риторику Североатлантического альянса (одно только включение РФ в список главных угроз чего стоит — хотя мысли о коллективном заезде российских танков в Варшаву роились лишь в мозгах у поляков, прибалтов и иже с ними), то 18 октября отечественный МИД эту иллюзию развеял. "Действия натовцев подтверждают, что в равноправном диалоге и совместной работе по деэскалации военно-политической напряжённости они не заинтересованы", — говорится в заявлении МИД.

— Линия альянса в отношении нашей страны становится всё более агрессивной. "Российская угроза" раздувается с целью укрепить внутреннее единство альянса, создать видимость его "востребованности" в современных геополитических условиях, — констатировали на Смоленской площади. — В связи с отсутствием, в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО, надлежащих условий для осуществления дипломатической деятельности приостанавливается работа Постоянного представительства России при НАТО, в том числе главного военного представителя. Кроме того, на выезд с российской территории попросили Военную миссию связи НАТО и Информационного бюро НАТО в Москве. Обе структуры прекращают свою работу на российской территории с 1 ноября.

На Западе решение России раскритиковали и посчитали непродуманным. Так, британская Daily Mail назвала действия Москвы "местью" за высылку "восьми московских дипломатов за шпионаж". Такое же слово использовала и польская Wpolityke, а также чешская Blesk. Более респектабельная британская The Times высказалась гораздо жёстче: "Россия вымораживается (буквально freezes out. — Прим. ред.) в качестве расплаты за изгнание шпионов". Все упомянутые издания намекают на ранее принятое решение альянса выслать из российской миссии при нём 8 дипломатов, которых бездоказательно обвинили в шпионаже, а также сократить численность этой миссии с 20 до 10 человек.

Другие же издания справедливо говорят о том, что нынешнее решение было отнюдь не "местью", "расплатой" или же спонтанным решением в связи с высылкой российских дипломатов. Оно является вполне логичным следствием развития российско-натовских отношений. "Дипломатические связи между НАТО и Россией постоянно охлаждались в течение многих лет, особенно с момента вторжения и аннексии Крыма в 2014 году (так на Западе называется поддержанная им цветная революция на Украине, по итогам которой полуостров вышел из-под власти Киева и на референдуме проголосовал за вхождение в состав РФ. – Прим. ред.). Кремль так и не отправил никого на замену своему последнему послу при НАТО Александру Грушко, который вернулся в Москву на должность замминистра иностранных дел в январе 2018 года", — пишет издание Politico.

"Между Россией и НАТО также был конфликт из-за ядерных разработок Москвы (имеются в виду новейшие российские оружейные системы — в том числе и на основе гиперзвука, — которые обходят любую западную систему ПРО, наносят гарантированный ответный удар в случае начала ядерного конфликта и потому делают конфликт бессмысленным, сохраняя таким образом стратегическую стабильность и мир во всём мире. – Прим. ред.). А кроме того, из-за постоянных вторжений в воздушное пространство НАТО (и вторжений натовских самолётов в воздушное пространство России, о чём забыли, видимо, упомянуть неполживые европейские журналисты. — Прим. ред.). Официальные переговоры между сторонами в последние годы были ограничены", — говорит Euronews.

И действительно, отношения системно деградировали и дошли до отзыва миссий. Однако причиной деградации стали отнюдь не какие-то единичные действия России или даже НАТО. И тем более не какая-то системная линия Москвы, о которой говорят некоторые западные журналисты. "Жалоба министра иностранных дел Лаврова на то, что "основные требования для совместной работы" больше не действуют, является обычным презрением: "совместной работы" со страной, которая насильственно перекраивает европейскую карту и вступает в сговор с киберпреступниками, наносящими урон государствам – членам НАТО, организация не видит. Недаром альянс объявил агрессивные действия России величайшей (наряду с терроризмом) угрозой для себя", — пишет Frankfurter Allgemeine.

Отношения оказались на грани разрыва потому, что они не нужны альянсу: в ином случае его выживание как организации оказывается под угрозой. Напоминаем, что НАТО было создано во время холодной войны для сдерживания СССР. После распада Советского Союза аналогичного врага, ради которого нужно было существование НАТО, уже не оказалось. Но американцам он был очень нужен, ведь, с точки зрения Вашингтона, альянс выполняет не только военную, но и политическую функцию. Если быть конкретнее, использовался американцами для контроля за внешней политикой европейских стран. Именно поэтому враг был придуман — в лице "агрессивной" России, назначенной высочайшим эдиктом главным врагом. А как можно вести эффективные переговоры с врагом? Да и зачем вообще их вести?

Поэтому в общем и целом решение российского МИД — что бы о нём ни писали — было правильным. Москва обязательно в будущем возобновит переговорный процесс с альянсом. Но тогда, когда альянс будет готов их вести.

Авторы Геворг Мирзаян