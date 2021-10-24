В Киеве пригрозили направить на Москву новые ракеты
Правда, советник офиса Зеленского пригрозил России оружием, которого пока на Украине нет.
Фото © Facebook / Алексей Арестович
Украина продолжает разрабатывать собственную ракетную программу, в обозримом будущем реактивные снаряды будут направлены на Москву. С таким заявлением выступил спикер украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Путин доиграется, что украинские ракеты будут направлены на Москву", — заявил Арестович в беседе с телеканалом "Дом".
По его мнению, в России не до конца понимают, что после вступления Украины в НАТО каждый боец ВСУ станет солдатом Североатлантического альянса. Алексей Арестович уверен, что в приближении НАТО к российской границе виновата сама Россия.
Ранее офицер НАТО заявил, что Россия должна опасаться вступления Украины в альянс. По словам Гарри Табаха, в таком случае Североатлантический альянс будет защищать Незалежную "уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности".
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