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В Киеве пригрозили направить на Москву новые ракеты

Правда, советник офиса Зеленского пригрозил России оружием, которого пока на Украине нет.

24 октября, 19:41
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<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Арестович</a></p>

Фото © Facebook / Алексей Арестович

Украина продолжает разрабатывать собственную ракетную программу, в обозримом будущем реактивные снаряды будут направлены на Москву. С таким заявлением выступил спикер украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Путин доиграется, что украинские ракеты будут направлены на Москву", — заявил Арестович в беседе с телеканалом "Дом".

По его мнению, в России не до конца понимают, что после вступления Украины в НАТО каждый боец ВСУ станет солдатом Североатлантического альянса. Алексей Арестович уверен, что в приближении НАТО к российской границе виновата сама Россия.

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Ранее офицер НАТО заявил, что Россия должна опасаться вступления Украины в альянс. По словам Гарри Табаха, в таком случае Североатлантический альянс будет защищать Незалежную "уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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