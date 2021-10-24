В Киеве пригрозили направить на Москву новые ракеты

Украина продолжает разрабатывать собственную ракетную программу, в обозримом будущем реактивные снаряды будут направлены на Москву. С таким заявлением выступил спикер украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Путин доиграется, что украинские ракеты будут направлены на Москву", — заявил Арестович в беседе с телеканалом "Дом".

По его мнению, в России не до конца понимают, что после вступления Украины в НАТО каждый боец ВСУ станет солдатом Североатлантического альянса. Алексей Арестович уверен, что в приближении НАТО к российской границе виновата сама Россия.