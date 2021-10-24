Каким людям точно не стоит заводить собаку породы сиба-ину, объяснил кинолог

Несмотря на популярность собак породы сиба-ину, не всем удастся с ними ужиться, рассказал кинолог Владимир Уражевский в беседе с Пятым каналом. Он объяснил, что причина в особенности характера питомца — нрав подавляющего большинства таких собак не совпадает с милой внешностью.

"Порода имеет много особенностей. Плюс большой этой породы в том, что у неё хороший размер — она не огромная, не совсем маленькая, удобная для содержания в городе, не занимает много места, и поэтому её можно содержать в квартире", — сказал эксперт.

Ещё один плюс, по мнению Уражевского, в том, что с сиба-ину можно гулять круглый год, им не требуется специальная одежда. Кроме того, собаки достаточно контактные и имеют хороший иммунитет. Также кинолог отметил роль в массовой культуре: благодаря кинематографу стали популярны и порода акита-ину, и американская акита.

"Акита-ину и сиба-ину — все эти породы из Японии. Проблема собак этой породы в том, что они не всем подходят. Прежде чем завести такую собаку, Союз кинологических организаций России рекомендует сначала обратиться к кинологам, пройти курсы, пообщаться со специалистами, пообщаться с заводчиками. Потому что у этой породы много особенностей", — подчеркнул Уражевский.

Эксперт отметил, что это собаки, которые недостаточно коммуникабельны, в городе их нужно держать на поводке — дрессировать хвостатых сложно. Также собаки породы сиба-ину ценят личное пространство и не любят навязчивых детей.

"Ну и конечно, особенный склад характера: так скажем, не собака не подходит, а собаке не все люди подходят. Люди, которые спокойные, уравновешенные, любят гулять, хотят чувствовать своего питомца — такие подходят для этой породы", — объяснил кинолог.

Уражевский добавил, что с питомцем нужно проводить много времени и нельзя оставлять его одного надолго, однако контакт должен быть в меру.