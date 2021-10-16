Кинолог предупредил, чем опасны для питомцев прогулки в дождливую погоду

Владельцам декоративных собак необходимо проявлять особую осторожность, гуляя с животными в дождь. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как позаботиться о защите питомца, если необходимость в прогулке всё же есть.

"Прогулки в холодную погоду под дождём и сильным ветром могут привести к простудным заболеваниям у собак. Это особенно касается декоративных пород, собак с короткими лапами, пожилых питомцев и собак без шерсти. Лучше отмените длительную прогулку, переждав, если это возможно, сильный дождь", — рассказал Голубев в беседе с РИА "Новости".

Совсем отказываться от прогулок не стоит, но возвращаться домой нужно, когда собака начинает дрожать и поджимать лапы, иначе пёс рискует простудиться. А уже дома необходимо вымыть собаке лапы, протереть её полотенцем и расчесать, добавил кинолог.