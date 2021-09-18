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Кинолог предупредил об опасности осенних листьев для собаки

Проблема не только в незаметных острых предметах. Эксперт призвал следить за питомцем на прогулке.

18 сентября, 03:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Обычные осенние листья во время прогулки с собакой могут обернуться настоящей бедой для животного. Об этом предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Питомцы очень любят резвиться с опавшей листвой, но под ней могут скрываться острые предметы, куски арматуры. Всё это может ранить любимчика семьи.

"Они с ними играют, ныряют в них с головой или разрывают их носом. Владельцам нужно быть особенно внимательными — во время игры собака может пораниться. Нам приятно смотреть на разноцветные листья, но мы не видим того, что находится под ними, а там могут быть острые предметы", — предупредил Голубев в беседе с РИА "Новости".

А кроме того, в листьях может находиться что-то съестное, и тогда есть риск для животного заразиться гельминтами или подхватить инфекционное заболевание. Питомец даже может лишиться жизни, если съест что-то, подброшенное догхантерами. Ещё одна опасность — блохи и клещи. Ошибочно полагать, что насекомые неактивны в осенний период. В тёплые осенние деньки паразиты могут "оживать" и поджидать жертв в осенних листьях. Чтобы избежать встречи с блохами и клещами, Голубев советует регулярно обрабатывать собаку специальными средствами и внимательно осматривать её после прогулки.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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