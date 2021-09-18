В Госдепе посоветовали Украине не зацикливаться на "Северном потоке – 2"
Там также призывают Киев интегрироваться в энергетическую систему Европейского союза, а не добиваться компенсаций.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Украине следует не зацикливаться на "Северном потоке – 2" и транзите российского газа. С такой рекомендацией выступил старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн.
В интервью украинскому изданию "Новое время" чиновник выразил мнение, что Украине лучше научиться смотреть в будущее и модернизировать свою энергетическую систему. Для этого нужно интегрироваться в энергетику Евросоюза.
"Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться. Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о "Северном потоке – 2" и газе из России. Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?" — говорит Хохштайн.
Он также уверен, что сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, Украина должна быть его частью. Чтобы это сделать, Хохштайн советует стране развивать атомную энергетику, уйти от угля и расширить источники возобновляемой и ядерной энергии.
"Интеграция Украины в единое энергетическое пространство Европы позволит сделать возобновляемую и ядерную энергию не такими дорогими. Я уже говорил, что хочу видеть Украину не страной, которая транспортирует молекулы, а страной, поставляющей электроны", — заявил американский дипломат.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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