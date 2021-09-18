В Госдепе посоветовали Украине не зацикливаться на "Северном потоке – 2"

Украине следует не зацикливаться на "Северном потоке – 2" и транзите российского газа. С такой рекомендацией выступил старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн.

В интервью украинскому изданию "Новое время" чиновник выразил мнение, что Украине лучше научиться смотреть в будущее и модернизировать свою энергетическую систему. Для этого нужно интегрироваться в энергетику Евросоюза.

"Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться. Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о "Северном потоке – 2" и газе из России. Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?" — говорит Хохштайн.

Он также уверен, что сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, Украина должна быть его частью. Чтобы это сделать, Хохштайн советует стране развивать атомную энергетику, уйти от угля и расширить источники возобновляемой и ядерной энергии.