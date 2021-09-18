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Выдал себя случайно: Американского миллионера признали виновным в убийстве 21-летней давности

Присяжным понадобилось три дня, чтобы вынести свой вердикт по этому громкому делу.

18 сентября, 02:19
<p>Фото @ Globallookpress.com / Robert Mihovil</p>

Фото @ Globallookpress.com / Robert Mihovil

Американский миллионер Роберт Дёрст, магнат в сфере недвижимости, признан виновным в убийстве первой степени, то есть особо тяжком. Его жертвой в 2000 году стала близкая знакомая Сюзан Берман. Присяжные совещались около семи часов в течение трёх дней.

Как пишет агентство Ассошиэйтед Пресс, миллионеру теперь грозит пожизненный срок без права досрочного освобождения. Присяжные уверены, что он выстрелил Берман в затылок в своём доме в Лос-Анджелесе.

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По мнению следователей, Дёрст убил Берман в 2000 году, так как женщина "знала что-то о загадочной смерти его жены Кэтлин, пропавшей в 1982 году". Примечательно, что изначально Дёрст выдал себя сам. В 2015 году во время съёмок документального сериала про его жизнь он ушёл в ванную, но забыл снять с себя микрофон и сказал там: "Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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