По мнению следователей, Дёрст убил Берман в 2000 году, так как женщина "знала что-то о загадочной смерти его жены Кэтлин, пропавшей в 1982 году". Примечательно, что изначально Дёрст выдал себя сам. В 2015 году во время съёмок документального сериала про его жизнь он ушёл в ванную, но забыл снять с себя микрофон и сказал там: "Ну вот и всё. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех".