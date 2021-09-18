Жителей Европейской России предупредили об "октябрьской погоде"

На следующей неделе центр Европейской России ожидает холодная и дождливая погода. Будет по-октябрьски холодно. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Пять – десять градусов — максимальные температуры. И дожди, местами сильные. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям", — приводит РИА "Новости" слова Вильфанда.

Однако предшествовать этому будет "очень симпатичный день" — в субботу будет солнечно, без осадков, хотя и на три-четыре градуса ниже нормы. Портиться погода начнёт с понедельника — скажется приход воздушных масс из Арктики.