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Жителей Европейской России предупредили об "октябрьской погоде"

Но прежде таких граждан ожидает "симпатичный день" с солнцем и без осадков, правда всё же холодный.

18 сентября, 01:52
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

На следующей неделе центр Европейской России ожидает холодная и дождливая погода. Будет по-октябрьски холодно. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Пять – десять градусов — максимальные температуры. И дожди, местами сильные. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям", — приводит РИА "Новости" слова Вильфанда.

Однако предшествовать этому будет "очень симпатичный день" — в субботу будет солнечно, без осадков, хотя и на три-четыре градуса ниже нормы. Портиться погода начнёт с понедельника — скажется приход воздушных масс из Арктики.

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А ранее Лайф рассказывал, что диетологи назвали продукты, без которых не обойтись осенью. Стоит обратить внимание на цитрусовые и блюда из тыквы, которые являются "хорошей профилактикой инфекционных заболеваний". Это растение является источником витамина А и бета-каротина.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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