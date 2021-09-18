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"Поронайский Деточкин": На Сахалине бухгалтер попалась на воровстве из кассы ради бездомных животных

После финансовой проверки она попыталась оформить недостачу как займы главному редактору, завхозу и себе, но коллеги выгораживать её не стали.

18 сентября, 01:29
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Бухгалтер газеты в городе Поронайске Сахалинской области получила условный срок за присвоение денег организации. Ей назначили два года наказания. Как утверждает 47-летняя женщина, средства она отдавала в приют для бездомных животных.

"Осуждена жительница г. Поронайска, которая, занимая должность бухгалтера в учреждении, являясь материально-ответственным лицом, выполняя административно-хозяйственные функции и используя указанное служебное положение, совершила хищение вверенных ей и принадлежащих учреждению денежных средств на общую  сумму 120 000 рублей", — сообщает пресс-служба Поронайского городского суда.

Потихоньку похищала средства из кассы женщина ежемесячно с 30 января по 29 мая 2020 года. В местных СМИ её уже прозвали "местным Деточкиным". Раскрывает подробности телеграм-канал "Поронайская звезда": после финансовой проверки бухгалтер попыталась оформить недостачу как займы главному редактору, завхозу и себе, но коллеги пошли в отказ, и тогда ей ничего не оставалось, как сознаться. Она заявила, что похищенные средства отдавала на нужды местного приюта для бесхозных собак и кошек.

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А вот сотрудница банка в Приморье ранее похитила 250 тысяч рублей с куда более приземлённой целью. Она присваивала деньги пенсионеров.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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