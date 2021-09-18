В России придумали очки – заменители второго глаза

Очки – эмулятор полноценного зрения для людей, у которых видит лишь один глаз, могут создать в России. По словам разработчиков, на это потребуется около полугода, но пока вопрос в финансировании.

"После утверждения бизнес-плана, согласования проекта с госкорпорацией "Роскосмос" и его внесения в инвестиционную программу будет организовано производство первых образцов. Это займёт около шести месяцев с момента начала финансирования", — сообщили ТАСС в научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения".

Принцип работы будет простой. В очках на месте незрячего глаза будет камера, которая станет считывать и повторять движения здорового зрачка. С этой камеры изображение будет подаваться в здоровый глаз через специальный монитор.

"В результате происходит эмуляция бинокулярного зрения на одном видящем глазу человека с помощью устройства цифровых очков", — пояснили в корпорации.