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В России придумали очки – заменители второго глаза

В этом сложном устройстве роль зрительного органа будет выполнять камера, считывающая движения здорового зрачка.

18 сентября, 01:11

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Очки – эмулятор полноценного зрения для людей, у которых видит лишь один глаз, могут создать в России. По словам разработчиков, на это потребуется около полугода, но пока вопрос в финансировании.

"После утверждения бизнес-плана, согласования проекта с госкорпорацией "Роскосмос" и его внесения в инвестиционную программу будет организовано производство первых образцов. Это займёт около шести месяцев с момента начала финансирования", — сообщили ТАСС в научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения".

Принцип работы будет простой. В очках на месте незрячего глаза будет камера, которая станет считывать и повторять движения здорового зрачка. С этой камеры изображение будет подаваться в здоровый глаз через специальный монитор.

"В результате происходит эмуляция бинокулярного зрения на одном видящем глазу человека с помощью устройства цифровых очков", — пояснили в корпорации.

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А ранее Лайф рассказывал, что сахалинцу сделали сразу девять уникальных протезов. Компания-разработчик решила на этом не останавливаться. Теперь проектирует более прочный аналог — для силовых нагрузок.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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