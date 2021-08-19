Молодому человеку из Южно-Сахалинска установили уникальные протезы. Фаланги пальцев он потерял в результате обморожения, и для него стали недоступны некоторые действия, которые кажутся для здоровых людей привычными.

Как рассказывает astv.ru, Ильназу удалили девять фаланг пальцев в конце февраля этого года. Ему с трудом давалась чистка зубов, рукопожатия, он не мог спокойно почесать голову. Родственники парня решили помочь ему и нашли в Тольятти производителя необычных протезов, являющееся резидентом технопарка "Жигулёвская долина".

"Ситуация с Ильназом была достаточной тяжёлой: из-за того, что последнюю операцию ему делали в июле, имелись срощенные пальцы, пришлось их разделять. В августе он уже приехал к нам. Были опасения, что так быстро поставить протезы мы не сможем из-за короткого послеоперационного периода, но всё получилось. Сахалинец стал первым человеком в России, которому мы установили такое большое количество протезов", - рассказал представитель компании.

Устройство не боится воды и выдерживает температуру до -30 градусов, но его нельзя нагревать выше +50.

"Первое, что я сделал без команды - это взял и почесал голову. Такое удовольствие, раньше это делать было затруднительно. Теперь многие манипуляции стали доступны, жизнь заметно облегчилась. И ещё я теперь с удовольствием жму руку. Прямо в аэропорту люди стали рассматривать мои руки, интересоваться устройством, и дети так и вовсе называли "Терминатором", – рассказал Ильназ.

Сейчас парень готовится к установке нового протеза от этой же компании. С её помощью он сможет поднимать грузы до 10-15 кг, работать молотком. Это станет первым аналогом американскому протезу. Предполагается, что он будет служить всю жизнь.