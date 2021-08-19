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"Развели по классике": На Украине обвинили Меркель в краже у страны всего транзита газа

Экономист отмечает, что теперь Германия станет крупнейшим газовым хабом в Европе, а Киев получи только дорогие кредиты.

19 августа, 04:42
<p>Ангела Меркель. Фото © пресс-служба президента РФ</p>

Ангела Меркель. Фото © пресс-служба президента РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель в вопросе поддержки проекта "Северный поток — 2" обеспечила интересы своей страны, "разведя" при этом Украину. Такое мнение высказал украинский экономист Юрий Атаманюк.

"Германия — молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию", - заявил Атаманюк в эфире телеканала "Наш".

Он подчеркивает, что теперь ФРГ будет главным газовым хабом для Европы. А Украина взамен получит лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы, а также рухнувшую промышленность.

"При этом она (Меркель), как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели по классике вот полностью", - заключил Атаманюк.

"Чистое пиратство": На Украине предложили способ остановить строительство "Северного потока – 2"

"Чистое пиратство": На Украине предложили способ остановить строительство "Северного потока – 2"

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.

Ранее "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку – 2". В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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