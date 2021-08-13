Существует единственный реальный способ остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", уверен депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин. Однако действовать придётся не Киеву, а США — полностью разорвать отношения с Германией.

"Нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний, причём санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам (США. — Прим. ред.) не нравится, мы поэтому вас наказываем", — высказал Волошин идею в эфире телеканала NewsOne.

Депутат признаёт, что такие действия будут иметь колоссальные последствия для Вашингтона. В частности, это отразится на международных отношениях.

"Завтра не понравится (США. — Прим. ред.), что делается на территории Франции, Италии. Это чистое пиратство — вмешаться в вещи, которые Соединённых Штатов не касаются напрямую", — полагает при этом политик.

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.