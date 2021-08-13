"Чистое пиратство": На Украине предложили способ остановить строительство "Северного потока – 2"
Украине он принесёт только плюсы, а вот США и их союзникам достанутся внешнеполитические минусы.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Существует единственный реальный способ остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", уверен депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин. Однако действовать придётся не Киеву, а США — полностью разорвать отношения с Германией.
"Нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний, причём санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам (США. — Прим. ред.) не нравится, мы поэтому вас наказываем", — высказал Волошин идею в эфире телеканала NewsOne.
Депутат признаёт, что такие действия будут иметь колоссальные последствия для Вашингтона. В частности, это отразится на международных отношениях.
"Завтра не понравится (США. — Прим. ред.), что делается на территории Франции, Италии. Это чистое пиратство — вмешаться в вещи, которые Соединённых Штатов не касаются напрямую", — полагает при этом политик.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.
Отметим также, что по итогам недавних переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" было заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России.
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