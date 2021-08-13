В английском городе Плимут в результате перестрелки погибло как минимум шесть человек. Известно, что среди погибших пятилетняя девочка. Как говорится в сообщении, распространённом полицией города, жертвами также стали один сотрудник правоохранительных органов, две женщины и двое мужчин.