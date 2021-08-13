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Погибло шесть человек: Стали известны подробности перестрелки в Плимуте

По версии местных СМИ, случившееся стало следствием семейного конфликта. Среди убитых маленький ребёнок.

13 августа, 00:16

Шесть человек стали жертвами перестрелки в британском Плимуте. Видео © Соцсети

В английском городе Плимут в результате перестрелки погибло как минимум шесть человек. Известно, что среди погибших пятилетняя девочка. Как говорится в сообщении, распространённом полицией города, жертвами также стали один сотрудник правоохранительных органов, две женщины и двое мужчин.

Местная жительница рассказала британским СМИ, что неизвестный мужчина выбил дверь в доме её соседей, застрелил пятилетнюю девочку и её мать. После этого он бросился бежать, открыл стрельбу по людям, выгуливавшим собак.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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