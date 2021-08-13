ВОЗ решила создать новую группу исследователей для поиска источников ковида

Глобальную структуру по изучению обстоятельств появления новых патогенов с пандемическим потенциалом, в том числе SARS-CoV-2, которая будет работать систематически, создаёт Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, специалисты будут способствовать проведению дополнительных исследований по вопросу происхождения коронавируса. Речь о тех, которые рекомендовала группа, работавшая в Ухани в январе и феврале.

В организации напомнили резюме первой фазы исследований по происхождению коронавируса. В нём говорится, что для опровержения какой-либо гипотезы научных данных пока недостаточно. "В частности, для рассмотрения "лабораторной гипотезы" важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовую научную практику и изучать механизмы, уже существующие в ВОЗ", — подчеркнули в организации.

Группа также продолжит работу других миссий, изучающих происхождение, например, SARS-CoV, MERS-CoV, птичьего гриппа, возбудителей лихорадки Ласса и лихорадки Эбола. ВОЗ надеется на участие в этой работе разных стран.