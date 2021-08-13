Национальный антитеррористический комитет занялся координацией работы на месте взрыва в Воронеже

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Отрабатываются различные версии взрыва автобуса в Воронеже. Работу различных служб координирует Национальный антитеррористический комитет. Об этом говорится в сообщении НАК.

"Оперативным штабом НАК координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия. Организовано обследование места происшествия криминалистами. Отрабатываются различные версии произошедшего", — отметили в комитете.

В Следственном комитете РФ ранее сообщали, что уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.