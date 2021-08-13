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Национальный антитеррористический комитет занялся координацией работы на месте взрыва в Воронеже

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

12 августа, 23:18
Фото © LiFE

Фото © LiFE

Отрабатываются различные версии взрыва автобуса в Воронеже. Работу различных служб координирует Национальный антитеррористический комитет. Об этом говорится в сообщении НАК.

"Оперативным штабом НАК координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия. Организовано обследование места происшествия криминалистами. Отрабатываются различные версии произошедшего", — отметили в комитете.

Разорвало за секунду: Взрыв автобуса в Воронеже сняла камера видеорегистратора

Разорвало за секунду: Взрыв автобуса в Воронеже сняла камера видеорегистратора

В Следственном комитете РФ ранее сообщали, что уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, взрыв прогремел примерно в 21:00 (время совпадает с московским) 12 августа. Большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть автобус. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. Лайф сообщал, что скончалась одна из пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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