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Рогозин резко высказался о полётах "избранных миллиардеров" в космос

По его мнению, космонавтика должна быть нацелена на воссоздание условий для выживания всех людей на Земле.

12 августа, 22:44
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/dmitry.rogozin.739?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dmitry Rogozin</a></p>

Фото © Facebook / Dmitry Rogozin

Космонавтика должна быть нацелена не на поиск возможности бегства с нашей планеты избранных миллиардеров, а на воссоздание условий для выживания людей на Земле. Такого мнения придерживается генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Моё мнение: космонавтика — великое достижение человечества. Нацелена она должна быть не на поиск возможности бегства с нашей планеты отдельно избранных миллиардеров, а на воссоздание условий для выживания людей на Земле, на сохранение нашей родной планеты вопреки её оголтелой эксплуатации варварским капитализмом", написал Рогозин на своей странице в "Фейсбуке".

Так гендиректор "Роскосмоса" отреагировал на мнение французского астрофизика Луи д’Эндеркура, который отметил, что идея Илона Маска о скорой колонизации Марса не имеет под собой научных оснований, поскольку Красная планета совершенно непригодна для жизни.

"Опасное заблуждение": Астрофизики раскритиковали идею Маска о колонизации Марса

"Опасное заблуждение": Астрофизики раскритиковали идею Маска о колонизации Марса

Как писал Лайф, Маск к 2050 году планирует основать миллионную колонию на Марсе. Для переселения людей потребуется усовершенствовать корабли Dragon Crew и Starship.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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