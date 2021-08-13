Рогозин резко высказался о полётах "избранных миллиардеров" в космос
По его мнению, космонавтика должна быть нацелена на воссоздание условий для выживания всех людей на Земле.
Фото © Facebook / Dmitry Rogozin
Космонавтика должна быть нацелена не на поиск возможности бегства с нашей планеты избранных миллиардеров, а на воссоздание условий для выживания людей на Земле. Такого мнения придерживается генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Моё мнение: космонавтика — великое достижение человечества. Нацелена она должна быть не на поиск возможности бегства с нашей планеты отдельно избранных миллиардеров, а на воссоздание условий для выживания людей на Земле, на сохранение нашей родной планеты вопреки её оголтелой эксплуатации варварским капитализмом", — написал Рогозин на своей странице в "Фейсбуке".
Так гендиректор "Роскосмоса" отреагировал на мнение французского астрофизика Луи д’Эндеркура, который отметил, что идея Илона Маска о скорой колонизации Марса не имеет под собой научных оснований, поскольку Красная планета совершенно непригодна для жизни.
Как писал Лайф, Маск к 2050 году планирует основать миллионную колонию на Марсе. Для переселения людей потребуется усовершенствовать корабли Dragon Crew и Starship.
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