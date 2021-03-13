"Опасное заблуждение": Астрофизики раскритиковали идею Маска о колонизации Марса

Астрофизики скептически отнеслись к заявлению главы компаний Tesla и SpaceX миллиардера Илона Маска о планах отправить миллион человек на Марс к 2050 году. Так, учёный Мартин Рис во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что это едва ли возможно.

"Идея Маска <…> является опасным заблуждением. Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста", — цитирует слова астрофизика портал Sky News.

Своему коллеге вторит и американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. По его словам, для комфортной жизни на Красной планете людям придётся "превратить" её в Землю. Ну и потом, добавил учёный, переселение туда ради спасения от возможной катастрофы на Земле видится нереалистичным. Человечеству проще предотвратить саму катастрофу, чем прилагать усилия для создания приемлемых условий на Марсе.

Как писал Лайф, Маск к 2050 году планирует основать миллионную колонию на Марсе. Для переселения людей потребуется усовершенствовать корабли Dragon Crew и Starship. А ранее "Роскосмос" показал снимки гигантских смерчей на Марсе. Речь идёт о пылевых вихрях, которые постоянно появляются на поверхности Красной планеты.

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