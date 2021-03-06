Китай сообщил о планах отправить 12 человек в космос в течение двух лет

Власти Китая планируют отправить в космос 12 астронавтов в течение следующих двух лет — для постройки экспериментальной орбитальной станции. Об этих планах рассказал заместитель руководителя китайской программы пилотируемых космических полётов и первый китайский космонавт Ян Ливэй.

"В этом и в следующем году <…> мы планируем осуществить 11 миссий, в том числе запуск основного модуля [космической станции], экспериментального отсека, пилотируемого космического корабля. 12 астронавтов отправятся в космос", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что экспериментальная китайская станция будет называться "Тяньгун" ("Небесный дворец"). Она будет построена на низкой орбите (от 340 до 450 км) и проработает около десяти лет. В ней на постоянной основе будут находиться три космонавта и шесть — во время смены экипажа.

Станция будет иметь Т-образную форму, с базовым модулем "Тяньхэ" в середине и двумя пристыкованными по обе стороны лабораторными модулями. Вес каждого лабораторного модуля составит свыше 20 тонн, общий вес станции — 66 тонн, а общий объём станции вместе с лабораторными модулями — 110 куб. м.

Напоминаем, что не так давно в космосе произошло первое ДТП.

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