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Учёный рассказал, кому может потребоваться повторная вакцинация от коронавируса

Всё дело в иммунном ответе организма, считает он.

6 марта 2021, 09:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Повторная вакцинация от коронавируса может понадобиться тем, у кого препарат не вызвал достаточного для выработки антител иммунного ответа. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

"Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенёс заболевание или был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на вакцинацию. Соответственно, их тоже нужно или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания", — сказал он в ходе выступления на Конгрессе педиатров России.

Стало известно, когда можно будет сделать прививку "Эпиваккороной"

Стало известно, когда можно будет сделать прививку "Эпиваккороной"

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первый этап вакцинации от ковида прошло уже более пяти миллионов россиян. При этом, как считает глава правительства Михаил Мишустин, массовая вакцинация подойдёт к концу осенью, когда привито будет достаточное для коллективного иммунитета количество людей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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