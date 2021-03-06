В России за сутки выявили чуть больше 11 тысяч новых случаев ковида
При этом выздоровело на четыре тысячи человек больше.
Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья
В России за последние сутки выявлено 11 022 новых случая коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией.
Больше всего случаев зарегистрировали в Москве. Там за сутки CoViD-19 подтвердился у 1820 человек. Также в тройку регионов–лидеров вошли Санкт-Петербург (975) и Московская область (746). При этом полностью выздоровели и выписались из больниц 15 027 пациентов.
В оперштабе отметили, что с начала пандемии в стране коронавирус был выявлен у 4 312 181 человека. Из них полностью излечилось 3 900 348 пациентов, а скончалось 88 726.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень смертности от коронавируса в России стабильно снижается.
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