Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В России за сутки выявили чуть больше 11 тысяч новых случаев ковида

При этом выздоровело на четыре тысячи человек больше.

6 марта 2021, 07:44

Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья

В России за последние сутки выявлено 11 022 новых случая коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией.

Больше всего случаев зарегистрировали в Москве. Там за сутки CoViD-19 подтвердился у 1820 человек. Также в тройку регионов–лидеров вошли Санкт-Петербург (975) и Московская область (746). При этом полностью выздоровели и выписались из больниц 15 027 пациентов.

Голикова: 5 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса

Голикова: 5 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса

В оперштабе отметили, что с начала пандемии в стране коронавирус был выявлен у 4 312 181 человека. Из них полностью излечилось 3 900 348 пациентов, а скончалось 88 726.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень смертности от коронавируса в России стабильно снижается.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1