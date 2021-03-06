Британцы увидели развал Евросоюза в его проблемах с вакцинацией от ковида

Евросоюз рушится на глазах. Так британцы пишут о политике ЕС в сфере вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Поводом для жаркой дискуссии стала статья таблоида Daily Mail.

В ней журналист Тим Стикингс отметил, что Германия сначала отказывалась от вакцинации пожилых вакциной AstraZeneca, а теперь разрешила это. Появился и "ещё один спасательный круг" — начало экспертизы препарата "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств.

Журналист отметил, что в ФРГ звучат призывы побыстрее закупить "Спутник V", чтобы ускорить вакцинацию на фоне "хаоса с поставками" внутри ЕС. Всё это и вызвало едкие комментарии подданных Великобритании, которая недавно вышла из состава Евросоюза.

"Приходится просить помощи у русских", "Бедный ЕС", "Несостоявшаяся панъевропейская сверхдержава рушится на глазах", "В ЕС начался конкретный бардак из-за вакцинации. Они позволили политике взять вверх над здравым смыслом и подвергли риску множество жизней", — пишут читатели.

Ранее премьер Словакии резко отреагировал на призыв отказаться от российской вакцины "Спутник V". Он напомнил, что препарат спасает жизни.

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