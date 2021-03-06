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Премьер Словакии резко отреагировал на призыв отказаться от российской вакцины "Спутник V"

Глава правительства заверил, что закупленный препарат останется в стране.

6 марта 2021, 01:43
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет возвращена России, она необходима в Словакии. Об этом заявил премьер-министр страны Игор Матович, реагируя на заявления некоторых местных политиков.

Премьер Словакии резко ответил на критику президента в адрес российской вакцины "Спутник V"

Премьер Словакии резко ответил на критику президента в адрес российской вакцины "Спутник V"

Так, президент страны Зузана Чапутова ранее заявила, что препарат ещё не прошёл в ЕС необходимых разрешительных процедур, и предложила попросить о регистрации "Спутника V" в европейском медицинском регуляторе.

В ответ на все негативные высказывания относительно "Спутника V" Матович сообщил, что получил от производителей вакцины официальное предложение о том, что в ситуации, когда российский препарат в Словакии стал предметом такой ненависти, они готовы отменить без каких-либо санкций договор о поставках лекарства в республику. На своей странице в "Фейсбуке" Матович отметил, что "вот уж было крика", когда в страну прибыло несколько миллионов доз вакцины, которая спасёт местных жителей.

— "Гибридная война", "Геополитическое оружие России", "[Матович] — холуй Путина!", всевозможный бред о позоре для нас… А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций [вакцины] вернуть… сразу тишина. Гробовая", — поведал премьер.

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Кроме того, Матович подчеркнул, что "Спутник V" "назад в Россию не полетит и будет спасать жизни в Словакии", где он крайне необходим.

"По правде говоря, я никогда и не позволил бы вернуть [вакцины] назад. Никогда!" — добавил глава правительства.

Также Матович заверил, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза, однако страна не может отвергнуть спасение своего населения качественной вакциной "только потому, что она изготовлена в России".

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Глава МИД Украины обиделся на премьера Словакии за шутку об обмене Закарпатья на "Спутник V"

Напомним, Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" 1 марта. Позже у словацкого премьера Матовича спросили, что тот пообещал Москве в обмен на поставки препарата от ковида. Он ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. Затем премьер пояснил, что это была шутка. Однако в МИД Незалежной посчитали его слова оскорбительными и потребовали извинений. Позже сам Матович, а также МИД Словакии принесли извинения Незалежной.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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