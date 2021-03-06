Премьер Словакии резко отреагировал на призыв отказаться от российской вакцины "Спутник V"
Глава правительства заверил, что закупленный препарат останется в стране.
Фото © ТАСС / EPA
Вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет возвращена России, она необходима в Словакии. Об этом заявил премьер-министр страны Игор Матович, реагируя на заявления некоторых местных политиков.
Так, президент страны Зузана Чапутова ранее заявила, что препарат ещё не прошёл в ЕС необходимых разрешительных процедур, и предложила попросить о регистрации "Спутника V" в европейском медицинском регуляторе.
В ответ на все негативные высказывания относительно "Спутника V" Матович сообщил, что получил от производителей вакцины официальное предложение о том, что в ситуации, когда российский препарат в Словакии стал предметом такой ненависти, они готовы отменить без каких-либо санкций договор о поставках лекарства в республику. На своей странице в "Фейсбуке" Матович отметил, что "вот уж было крика", когда в страну прибыло несколько миллионов доз вакцины, которая спасёт местных жителей.
— "Гибридная война", "Геополитическое оружие России", "[Матович] — холуй Путина!", всевозможный бред о позоре для нас… А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций [вакцины] вернуть… сразу тишина. Гробовая", — поведал премьер.
Кроме того, Матович подчеркнул, что "Спутник V" "назад в Россию не полетит и будет спасать жизни в Словакии", где он крайне необходим.
"По правде говоря, я никогда и не позволил бы вернуть [вакцины] назад. Никогда!" — добавил глава правительства.
Также Матович заверил, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза, однако страна не может отвергнуть спасение своего населения качественной вакциной "только потому, что она изготовлена в России".
Напомним, Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" 1 марта. Позже у словацкого премьера Матовича спросили, что тот пообещал Москве в обмен на поставки препарата от ковида. Он ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. Затем премьер пояснил, что это была шутка. Однако в МИД Незалежной посчитали его слова оскорбительными и потребовали извинений. Позже сам Матович, а также МИД Словакии принесли извинения Незалежной.
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