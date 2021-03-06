Мясников объяснил, почему женщины реже болеют ковидом

Женщины реже болеют коронавирусной инфекцией из-за особенностей их организма. Об этом рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы "О самом главном" на канале "Россия-1".

"Вирус не живёт сам по себе, ему обязательно нужна клетка. И он проникает через рецепторы, которые у мужчин находятся в большем количестве, чем у женщин", — сказал Мясников.

Он рассказал также, что у детей этих рецепторов практически нет. Именно поэтому они редко болеют ковидом. Больше таких рецепторов у афроамериканцев и азиатов.

Ранее Александр Мясников заявил, что коронавирусная инфекция течёт по планете волнами, а реально противостоять ковиду можно только при помощи вакцинации.

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