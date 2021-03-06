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Учёные обнаружили неизвестный слой внутри ядра Земли

Наша планета перенесла два отдельных этапа охлаждения, полагают исследователи.

6 марта 2021, 00:19

Учёные из Австралийского национального университета подтвердили, что внутреннее ядро Земли на самом деле является двойным и в нём присутствует ранее неизвестный слой. Об исследовании специалистов, опубликованном в Journal of Geophysical Research, сообщается в на сайте Phys.org.

Эксперты сопоставили большое количество моделей внутреннего ядра Земли с данными о времени прохождения сейсмических волн через недра нашей планеты, собранными Международным сейсмологическим центром. Выяснилось, что наблюдаемой картине соответствует несколько наиболее вероятных вариантов анизотропии ядра, то есть оно (ядро) обладает определённой внутренней структурой, которая влияет на скорость сейсмических волн.

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Как утверждают некоторые учёные, материал внутреннего ядра заставляет волны распространяться быстрее параллельно экватору, однако другие специалисты полагают, что более высокая скорость характерна для волн, перемещающихся параллельно оси вращения Земли. В данном исследовании была подтверждена именно вторая версия.

Это говорит о том, что ранняя Земля перенесла два отдельных этапа охлаждения, кристаллы железа, которые составляют внутреннее ядро, по-разному сложены и образуют более сложную структуру.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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