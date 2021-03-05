Байден продлил санкции против Ирана ещё на год

Президент США Джо Байден продлил ещё на год санкционный режим в отношении Ирана. Об этом сообщили в Белом доме.

"Действия и политика Правительства Ирана, включая распространение [оружия] и разработку ракет и других асимметричных и обычных вооружений, сеть региональной агрессии и кампания, которую оно ведёт в этом направлении, поддержка террористических группировок и пагубные действия Корпуса стражей исламской революции и его подручных — всё это продолжает быть необычной и экстраординарной угрозой нацбезопасности, внешней политике и экономике США", — сказано в документе, который подписал американский лидер.

Санкции против Тегерана были введены ещё в 1995 году при президенте Билле Клинтоне. После этого Вашингтон продлевал ограничительные меры каждый год.

Ранее сообщалось, что Байден отверг идею снятия санкций для возвращения Ирана за стол переговоров по ядерной сделке.

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