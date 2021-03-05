Юрист рассказал, когда автомобиль могут конфисковать за долги прежнего владельца
Этого легко избежать, если принять меры перед покупкой машины.
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Конфискация автомобиля может произойти по нескольким причинам, в том числе из-за долгов его хозяина. Однако иногда это происходит в счёт уплаты задолженности прежнего владельца, рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов.
"В случае долгов владельца автомобиля на его имущество, в том числе и на автомобиль, может быть наложен арест", — приводит слова Денисова агентство "Прайм".
Но в действительности это может произойти только в случае, если арест на транспортное средство наложен до заключения договора купли-продажи. Избежать этого можно, уточнив у продавца, не наложен ли на автомобиль арест. А также проверив информацию в ГИБДД или в базе службы судебных приставов.
В случае если же арест всё-таки наложен, сделка купли-продажи является незаконной, уточнил юрист. Новый владелец не сможет зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, машину конфискуют, однако в ряде случаев это можно оспорить в судебном порядке, заключил Денисов.
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