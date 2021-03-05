В Москве подорожает эвакуация автомобилей-нарушителей

В Москве подорожают эвакуация и хранение автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своём телеграм-канале .

Там указали, что изменения не коснутся тех, кто паркуется по правилам. Новые тарифы вводят с учётом пересчёта экономически обоснованной стоимости. Она включает реальные затраты города на эвакуацию, в частности стоимость топлива, зарплату водителей и техников, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов.