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В Москве подорожает эвакуация автомобилей-нарушителей

Тарифы изменятся через месяц.

5 марта 2021, 18:36
<p>Фото © Ведомости / ТАСС</p>

Фото © Ведомости / ТАСС

В Москве подорожают эвакуация и хранение автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своём телеграм-канале.

Фото © Телеграм-канал столичного Дептранса

Фото © Телеграм-канал столичного Дептранса

"С 5 апреля изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей", — указали в пресс-службе.

Фото © Телеграм-канал столичного Дептранса

Фото © Телеграм-канал столичного Дептранса

Там указали, что изменения не коснутся тех, кто паркуется по правилам. Новые тарифы вводят с учётом пересчёта экономически обоснованной стоимости. Она включает реальные затраты города на эвакуацию, в частности стоимость топлива, зарплату водителей и техников, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов.

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Ранее Лайф сообщал, что с 5 апреля транзитные грузовики свыше 3,5 тонны переведут на ЦКАД. Для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится. Оформить его можно через портал mos.ru, это бесплатно.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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