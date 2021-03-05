В Москве подорожает эвакуация автомобилей-нарушителей
Тарифы изменятся через месяц.
Фото © Ведомости / ТАСС
В Москве подорожают эвакуация и хранение автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своём телеграм-канале.
"С 5 апреля изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей", — указали в пресс-службе.
Там указали, что изменения не коснутся тех, кто паркуется по правилам. Новые тарифы вводят с учётом пересчёта экономически обоснованной стоимости. Она включает реальные затраты города на эвакуацию, в частности стоимость топлива, зарплату водителей и техников, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов.
Ранее Лайф сообщал, что с 5 апреля транзитные грузовики свыше 3,5 тонны переведут на ЦКАД. Для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится. Оформить его можно через портал mos.ru, это бесплатно.
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