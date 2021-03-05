Медики рассказали, как подготовиться к длительным поездкам

Терапевт дал несколько рекомендаций, как подготовиться к долгой поездке на автомобиле. Они помогут предотвратить риски развития "усталости путешественника".

Руководитель отдела обучения врачей сервиса "Сберздоровье" Дмитрий Василенко подсказывает, что перед автомобильным путешествием следует хорошо выспаться. Медик отмечает, что в зоне риска находятся молодые водители, "совы" и пациенты с бессонницей.

"Накануне лучше не ложиться поздно и важно соблюдать правила гигиены сна: не смотреть телевизор и не пользоваться гаджетами перед сном", — приводит слова Василенко РГ.

Также терапевт подсказывает, что не стоит начинать автомобильное путешествие слишком рано или поздно, а в случае признаков ОРВИ или аллергии поездку лучше отложить.

Прежде чем отправиться в путь, необходимо удобно настроить сиденья, климатическое оборудование автомобиля и в случае путешествия зимой снять с себя верхнюю одежду.

Во время поездки рекомендуется отдать предпочтение музыке среднего темпа. По мнению Василенко, именно такая музыка позволит длительно сохранить концентрацию внимания.

А другой врач рассказал, о каких заболеваниях может говорить дневная сонливость.

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