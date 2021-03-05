Учёные назвали категории пациентов, которые наиболее уязвимы перед CoViD-19

Учёные американского исследовательского института TGen проанализировали влияние вируса SARS-CoV-2 на клетки, выделенные из тканей носа, дыхательных путей и лёгких 228 здоровых человек. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine.

"Возраст, курение и пол играют важную роль в способности SARS-CoV-2 проникать в клетки и воспроизводиться", — говорится в результатах исследования.

Они пояснили, что речь идёт о мужчинах, пожилых людях и курильщиках. Все эти три фактора связаны с повышенной экспрессией ACE2 — клеточного рецептора, который вирус использует для проникновения в клетку.

Ранее бывший санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о существовании единственного штамма ковида.

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