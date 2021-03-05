Онищенко заявил, что существует только один штамм коронавируса
Он также назвал ковид "довольно консервативным".
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Бывший санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о существовании единственного штамма ковида.
"Штамм один и тот же. Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдёт с животных на человека. Вот это будет новый штамм", — пояснил Онищенко в интервью РИА "Новости".
Как уточнил он, сейчас называют "новыми штаммами" "подтипы" коронавируса. Распространяющиеся в данный момент подтипы — это тот же самый штамм CoViD-19, который мутирует и приобретает новые свойства.
Кроме того, Онищенко назвал ковид "довольно консервативным", заметив, что для него не характерны такие изменения, как для вируса гриппа. Онищенко полагает, что есть вероятность, что разработанные в России вакцины будут работать против всех подтипов данного вируса.
Ранее Геннадий Онищенко раскрыл способ победить коронавирус в России за две недели.
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