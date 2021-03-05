Россиянам дали советы, как выбирать продукты для масленичного стола

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по выбору продуктов на Масленицу. В этом году она отмечается с 8 по 14 марта. Советы опубликованы на официальном сайте ведомства.

Там обращают внимание, что к порче муки приводит прогоркание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей, слёживание. Рекомендуется правильно хранить муку и просеивать её перед замесом.

При выборе творога и сметаны нужно смотреть на их маркировку и условия хранения. Держать их нужно при температуре не выше +6°С. В составе творога и сметаны должны быть только молоко и закваски. Нельзя покупать молочные продукты с истекшим сроком годности. Также Роспотребнадзор не рекомендует покупать замороженные одним куском ягоды.

"Это свидетельствует о неоднократном размораживании и замораживании продукта в процессе хранения, что приводит к микробиологической порче ягод и потере ими влаги, вместе с которой теряются и витамины. Если ягоды продаются в режиме самообслуживания, возможно попадание непосредственно на ягоды микроорганизмов, выделяющихся при чиханье и кашле, а также заносимых грязными руками при самостоятельном наборе ягод", — обращает внимание ведомство.

При приготовлении блюд из мяса Роспотребнадзор рекомендует подвергать продукт термической обработке. Это позволит избавить его от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции.

Эксперты Центробанка уже провели подсчёт стоимости стопки блинов для москвичей и жителей Подмосковья. По их расчётам, цена главного масленичного блюда в этом году выросла на 3,3%.

Авторы