Маск потерял ещё несколько миллиардов и отступил от позиции богатейшего человека

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск из-за снижения на несколько процентов стоимости акций последней потерял за сутки 6,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes .

Таким образом, состояние Маска сократилось до 150,9 миллиарда долларов. Акции Tesla по итогам торгов опустились на 31,76 доллара (4,86%) и к закрытию торговались по 621,44 доллара. Ещё недавно занимавший место богатейшего человека на Земле, теперь он оказался на третьем месте — после главы Amazon Джеффа Безоса (175,4 миллиарда долларов) и гендиректора Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно (155,6 миллиарда).