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Маск потерял ещё несколько миллиардов и отступил от позиции богатейшего человека

Теперь его состояние сократилось до 150,9 миллиарда.

5 марта 2021, 01:52

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск из-за снижения на несколько процентов стоимости акций последней потерял за сутки 6,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

Таким образом, состояние Маска сократилось до 150,9 миллиарда долларов. Акции Tesla по итогам торгов опустились на 31,76 доллара (4,86%) и к закрытию торговались по 621,44 доллара. Ещё недавно занимавший место богатейшего человека на Земле, теперь он оказался на третьем месте — после главы Amazon Джеффа Безоса (175,4 миллиарда долларов) и гендиректора Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно (155,6 миллиарда).

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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