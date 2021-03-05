Маск потерял ещё несколько миллиардов и отступил от позиции богатейшего человека
Теперь его состояние сократилось до 150,9 миллиарда.
Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск из-за снижения на несколько процентов стоимости акций последней потерял за сутки 6,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.
Таким образом, состояние Маска сократилось до 150,9 миллиарда долларов. Акции Tesla по итогам торгов опустились на 31,76 доллара (4,86%) и к закрытию торговались по 621,44 доллара. Ещё недавно занимавший место богатейшего человека на Земле, теперь он оказался на третьем месте — после главы Amazon Джеффа Безоса (175,4 миллиарда долларов) и гендиректора Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно (155,6 миллиарда).
В конце февраля Илон Маск за сутки потерял 13,6 миллиарда долларов из-за восьмипроцентного падения акций Tesla.
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