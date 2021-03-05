Одноразовый пластик предложили запретить

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) хотят ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика, в том числе пакетов. Сейчас специалисты занимаются подготовкой плана, который собираются утвердить до конца марта.

"Одним из важнейших направлений экономического сотрудничества государств — членов ЕАЭС является объединение усилий для реализации совместных масштабных высокотехнологичных проектов, в том числе в сфере "зелёных" технологий и защиты окружающей среды", — говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передают "Известия".

Вопрос об отказе от одноразового пластика включён в стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года. В странах хотят поэтапно запретить ввоз и производство такого пластика, в том числе и пакетов. Минприроды Белоруссии уже поддержало инициативу, а в Минэкономразвития РФ заявили о возможности "обсуждения мероприятий, связанных с производством, импортом и запретом одноразового пластика".

Кроме того, в Минприроды России выступили за уменьшение объёмов ввозимого пластика и его производства. Минпромторг одобрил идею вывода из оборота отдельных видов одноразовых товаров, в число которых входит упаковка и посуда. Проект отказа от пластика планируют утвердить уже в первом квартале этого года.

Ранее сообщалось, что Сбер предложил своим клиентам отказаться от пластиковых карт.

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