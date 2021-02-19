СМИ узнали, что продукты могут подорожать из-за упаковки

Предприятия пищевой промышленности предупредили, что цены на продукты могут вырасти из-за подорожания пластиковой упаковки на 10–15% с конца 2020 года, сообщает "Коммерсант". Компании просят Федеральную антимонопольную службу проверить обоснованность увеличения цен, а производители упаковки в свою очередь утверждают, что сами серьёзно страдают из-за подорожания сырья.

В обращении Руспродсоюза к ФАС говорится, что с конца 2020 года производителей предупреждают о росте цен на пластик в среднем на 10–15%. Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов утверждает, что подорожание упаковки, которая занимает около 30% в доле производства продуктов, автоматически приведёт к росту цен на сами продукты.

Ряд производителей упаковки в свою очередь подтвердили изданию, что цена на их продукцию выросла на 10%. Они объясняют это повышением стоимости сырья: полиэтилен с июня прошлого года подорожал на 25–30%. В СИБУРе объяснили, что цены на мировом и российском рынках выросли из-за увеличения спроса на полимеры и цен на сырьё для нефтехимии, а также из-за остановки ряда производств. Директор компании "Химпартнёры" Константин Рзаев среди факторов роста цен назвал также логистические проблемы с международными поставками и дефицит контейнеров.

В ФАС подтвердили, что получили обращение Руспродсоюза, и обещали принять меры "в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства". Минпромторг же получил письма от производителей упаковки, которые уведомили о росте стоимости сырья для своей продукции, обращение также перенаправлено в ФАС.

А ранее аналитики выяснили, что рост цен на еду в январе 2021 года стал максимальным за пять лет — продукты подорожали сразу на 7% по сравнению с показателями прошлого года.

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