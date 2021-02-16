Не только колбасы и сосиски: на сколько подорожают продукты в магазинах

Мясопереработчики задумались о повышении закупочных цен. Соответствующие обращения уже поступили в некоторые торговые сети. Повышение планируется в пределах 15%. Если это произойдет, то колбасы и сосиски в рознице могут подорожать намного больше. Более того, рост цен может затронуть и другие продукты.

Что происходит с ценами на мясные продукты

Переработчики уже сообщили, почему могут вырасти отпускные цены. Это связано с повышением стоимости сырья. В свою очередь производители отметили рост затрат на производство.

— Здесь есть несколько причин. Во-первых, морозы. Растут затраты на содержание поголовья при таких температурах, какие стоят с начала года на большей части территории России. Животных и птицу кормят больше, когда становится холоднее. Вторая причина — повышение расходов на электроэнергию для обогрева и в связи с ростом тарифов ЖКХ. К тому же растут расходы на специи, оболочку и упаковку, так как большая часть этих товаров зависит от колебаний курса рубля, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ещё одна причина — это эпидемии. Из-за вспышки АЧС (чумы свиней) в декабре прошлого года было уничтожено 500 тысяч животных. Эпидемия птичьего гриппа также привела к массовому забою и утилизации кур на юге страны и в других регионах. В результате, отметил Артём Деев, стоимость мяса птицы в опте выросла на 23%, свинина подорожала на 10%.

— В споре о ценах на свинину между Минсельхозом и мясопереработчиками, как ни парадоксально, правы обе стороны. Только каждая из них сравнивает динамику с той базой, которая отвечает её интересам. Производители говорят, что цены поднялись примерно на 10%. И это правда, если рассматривать их по отношению к началу 2021 года. Но министерство утверждает, что цены снизились. И это тоже верно, но по сравнению с началом 2020 года. Тогда из-за перепроизводства стоимость свинины в опте сократилась. В целом по 2020 году такое снижение составляет 2–3%, по оценке Национального союза свиноводов (НСС). В результате, вряд ли можно считать нынешние цены существенно завышенными или заниженными, — считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Впрочем, по его мнению, в будущем есть предпосылки для роста цен. Перепроизводства давно уже нет, а всплеск общей инфляции и рост курса валют к рублю повышает себестоимость продукции.

На сколько вырастут цены в магазинах

Артем Деев считает, что мясопродукты в рознице не могут не подорожать. В первую очередь это затронет колбасы, ветчину и сосиски. Аналитик напомнил, что о подорожании многих продуктов говорилось давно. Причина в росте стоимости зерна, ведь оно является основой для кормления птиц и животных.

— Мясные продукты действительно могут заметно подорожать. Всё дело в заметном росте цен на корма для сельскохозяйственного скота и птицы. За прошлый год они подорожали примерно на 25%. С начала этого года зерновые корма выросли в цене ещё на 20%. Для сельхозпроизводителя, который и так не купался в маржинальности и сверхдоходах, это серьёзный удар, — отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По её словам, повышая закупочные цены на продукцию из мяса, производитель старается отбить хотя бы часть своих трат. Если это не получится сделать с помощью повышения цен, то ухудшится качество. Сложнее всего в таких условиях приходится небольшим производствам.

Анна Бодрова считает, что в идеале производителю надо поднять цены на 20–25%, чтобы выйти на уровень рентабельности. Но рынок этого не выдержит, упадут продажи. По всей видимости, пояснила аналитик, цены поднимутся сначала на 10–12%, а затем — на 5–7% к лету.

— Из-за подорожания кормов растёт стоимость не только мяса, но и яиц, молока, молочных продуктов, круп, бакалеи, муки, хлеба. И такая ситуация будет продолжаться, так как наша пищевая промышленность и АПК, несмотря на успехи в импортозамещении, имеет большую долю импорта в производстве. За рубежом закупаются ветпрепараты для животных, пестициды и удобрения для полей, техника и запчасти, консерванты и специи для пищевиков, — пояснил Артём Деев.

Марк Гойхман считает, что резкого подорожания всё же ждать не стоит, поскольку тема подорожания продовольствия крайне болезненна и для населения, и для государства. По мясу и птице в рознице ситуация пока приемлемая. Как следует из данных Росстата, в январе 2021 года цены на них поднялись на 4,1% по сравнению с январём 2020. И это при общем подорожании продуктов питания на 7,6% за тот же период.

Для сравнения — по другим продуктам рост был намного больше. Подсолнечное масло прибавило в цене 26,2%, сахарный песок — 64%, яйца — 18,1%, крупы — 20,7%, макароны — 12,9%. Но после громких скандалов в декабре и административного ограничения цен динамика сгладилась. В январе 2021 года по отношению к декабрю 2020-го подсолнечное масло подорожало лишь на 0,1%, сахар подешевел на 1,6%, а яйца — на 0,3%.

— Поскольку свинина и птица не показывают явного подорожания, то вряд ли цены на них будут фиксировать. При этом регуляторы сделают всё возможное, чтобы не допустить всплеска цен на эти продукты. В рознице мясо и птица подорожали на 0,8% за месяц с декабря 2020 года по январь 2021-го. Вероятно, и ретейлеры станут препятствовать существенному увеличению закупочных цен. Ограниченные доходы людей не позволят делать адекватные такому повышению накрутки в торговле. Кроме того, этот рынок очень конкурентный и менее связан с экспортом, в отличие от зернового и масличного. В такой ситуации цены на свинину и курицу будут повышаться, скорее всего, не больше уровня инфляции, то есть не более 5–6% в год, — заключил Марк Гойхман.

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