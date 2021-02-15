С 1 марта дачников ждут новые законы: как изменится загородная жизнь в этом сезоне

Предстоящий сезон готовит дачникам немало сюрпризов. Как изменятся правила оформления документов, кто получит право на новые льготы и за что теперь можно получить штраф?

Какие льготы и бонусы получат владельцы дачных участков

Одно из новшеств этого сезона касается дачной амнистии. Её продлили с 1 марта 2021 года до 1 марта 2026-го. Дачной амнистией называют упрощённый порядок оформления прав собственников на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. При этом не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

— Владельцы участков и домов, которые начали строить до 4 августа 2018 года, могут беспрепятственно зарегистрировать эти постройки. Правда, если они не выше трёх этажей и 20 метров. При этом специальные разрешения на строительство от местного самоуправления или муниципальной администрации не нужны. Достаточно проинформировать о старте и окончании строительства, — рассказал эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

Оформить дом на земельном участке для ИЖС, ЛПХ или садоводства без уведомления о строительстве теперь можно до 1 марта 2026 года. Дачная амнистия распространяется, в частности, на земельные участки, которые предоставлены для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства. Под неё попадает также недвижимость, для строительства и реконструкции которой не требуется получения разрешений. Это, например, объекты ИЖС (жилые дома), гаражи для личного автомобиля, а также дома, хозяйственные постройки (например, бани, сараи, теплицы, колодцы и другие сооружения), расположенные на садовых земельных участках.

— Сейчас о возведении жилых и садовых домов необходимо уведомлять орган государственной власти или местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство. При этом до 1 марта 2026 года без уведомления допускаются кадастровый учёт и регистрация прав на садовые и жилые дома, расположенные на садовых участках, а также земельных участках для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта. До 1 марта 2021 года такая возможность была только для земель под садоводство (дачное строительство), — объяснила ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

По её словам, владелец может зарегистрировать в упрощённом порядке право собственности на земельный участок, предоставленный ему до 30 октября 2001 года. Однако следует учитывать, что до 1 марта 2026 года кадастровый учёт и регистрация прав на жилой или садовый дом, построенный на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства, для индивидуального проживания или ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, допускаются на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок.

— Наличие уведомлений о планируемом строительстве и об окончании строительства такого объекта недвижимости не требуется. При этом сооружение должно соответствовать установленным параметрам объекта индивидуального жилищного строительства. Но если вы строите дом или реконструируете его с использованием средств материнского капитала, то следует направлять уведомление о начале строительства или реконструкции, — пояснила Србуи Иващенко.

Алексей Кричевский обратил внимание ещё на одно новшество. Теперь при покупке садового участка можно получить налоговый вычет, если дом на этом участке был оформлен в собственность после 2019 года. Собственники могут вернуть до 260 тысяч рублей. Это стало возможным после разъяснений Минфина от 7 сентября 2020 года.

Как изменится жизнь в СНТ

Другие правки в законодательстве, касающиеся дачников, затрагивают в основном членов СНТ. Во-первых, пояснил Алексей Кричевский, теперь не нужно уведомлять о предстоящем общем собрании. Достаточно просто предусмотреть в его уставе определённую дату этого мероприятия. Во-вторых, председатели товарищества должны обеспечить проезд пожарной техники к водоёмам и гидрантам, а также автоматическое открывание ворот и шлагбаумов для пожарных машин. Раньше в летний период хозяева участков были обязаны иметь огнетушитель или бочку с водой.

Как пояснила Србуи Иващенко, устав СНТ может определять конкретный день, время, место проведения и повестку ежегодного общего собрания, а также порядок ознакомления с проектами документов и материалов, которые планируется рассмотреть. Это касается вопросов, которые предусмотрены в уставе товарищества.

— Если планируется обсудить другие проблемы, которые можно решить только на общем собрании, то собственников в обычном порядке должны проинформировать о перечне вопросов, включённых в повестку, — отметила Србуи Иващенко.

Большой переполох среди дачников вызвало ещё одно новшество. С 1 января вступили в силу новые правила противопожарного режима. Они запрещают, в частности, жечь костры на загородных участках. Многие стали опасаться, что под запрет попадают и традиционные шашлыки. На самом деле никаких серьёзных ограничений не появилось. Шашлыки по-прежнему делать можно. Запрещено лишь сжигать мусор и разводить костры во дворах частных домов на расстоянии ближе пяти метров от построек. Те же ограничения действуют и для мангалов. Если установить его подальше от дома, то никаких проблем не возникнет.

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