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С 1 марта дачников ждут новые законы: как изменится загородная жизнь в этом сезоне

15 февраля 2021, 21:40

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

<p>Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Предстоящий сезон готовит дачникам немало сюрпризов. Как изменятся правила оформления документов, кто получит право на новые льготы и за что теперь можно получить штраф?

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Одно из новшеств этого сезона касается дачной амнистии. Её продлили с 1 марта 2021 года до 1 марта 2026-го. Дачной амнистией называют упрощённый порядок оформления прав собственников на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. При этом не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

— Владельцы участков и домов, которые начали строить до 4 августа 2018 года, могут беспрепятственно зарегистрировать эти постройки. Правда, если они не выше трёх этажей и 20 метров. При этом специальные разрешения на строительство от местного самоуправления или муниципальной администрации не нужны. Достаточно проинформировать о старте и окончании строительства, — рассказал эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

Оформить дом на земельном участке для ИЖС, ЛПХ или садоводства без уведомления о строительстве теперь можно до 1 марта 2026 года. Дачная амнистия распространяется, в частности, на земельные участки, которые предоставлены для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства. Под неё попадает также недвижимость, для строительства и реконструкции которой не требуется получения разрешений. Это, например, объекты ИЖС (жилые дома), гаражи для личного автомобиля, а также дома, хозяйственные постройки (например, бани, сараи, теплицы, колодцы и другие сооружения), расположенные на садовых земельных участках.

— Сейчас о возведении жилых и садовых домов необходимо уведомлять орган государственной власти или местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство. При этом до 1 марта 2026 года без уведомления допускаются кадастровый учёт и регистрация прав на садовые и жилые дома, расположенные на садовых участках, а также земельных участках для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта. До 1 марта 2021 года такая возможность была только для земель под садоводство (дачное строительство), — объяснила ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

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По её словам, владелец может зарегистрировать в упрощённом порядке право собственности на земельный участок, предоставленный ему до 30 октября 2001 года. Однако следует учитывать, что до 1 марта 2026 года кадастровый учёт и регистрация прав на жилой или садовый дом, построенный на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства, для индивидуального проживания или ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, допускаются на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок.

— Наличие уведомлений о планируемом строительстве и об окончании строительства такого объекта недвижимости не требуется. При этом сооружение должно соответствовать установленным параметрам объекта индивидуального жилищного строительства. Но если вы строите дом или реконструируете его с использованием средств материнского капитала, то следует направлять уведомление о начале строительства или реконструкции, пояснила Србуи Иващенко.

Алексей Кричевский обратил внимание ещё на одно новшество. Теперь при покупке садового участка можно получить налоговый вычет, если дом на этом участке был оформлен в собственность после 2019 года. Собственники могут вернуть до 260 тысяч рублей. Это стало возможным после разъяснений Минфина от 7 сентября 2020 года.

Как изменится жизнь в СНТ

Другие правки в законодательстве, касающиеся дачников, затрагивают в основном членов СНТ. Во-первых, пояснил Алексей Кричевский, теперь не нужно уведомлять о предстоящем общем собрании. Достаточно просто предусмотреть в его уставе определённую дату этого мероприятия. Во-вторых, председатели товарищества должны обеспечить проезд пожарной техники к водоёмам и гидрантам, а также автоматическое открывание ворот и шлагбаумов для пожарных машин. Раньше в летний период хозяева участков были обязаны иметь огнетушитель или бочку с водой.

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Как пояснила Србуи Иващенко, устав СНТ может определять конкретный день, время, место проведения и повестку ежегодного общего собрания, а также порядок ознакомления с проектами документов и материалов, которые планируется рассмотреть. Это касается вопросов, которые предусмотрены в уставе товарищества.

— Если планируется обсудить другие проблемы, которые можно решить только на общем собрании, то собственников в обычном порядке должны проинформировать о перечне вопросов, включённых в повестку, отметила Србуи Иващенко.

Большой переполох среди дачников вызвало ещё одно новшество. С 1 января вступили в силу новые правила противопожарного режима. Они запрещают, в частности, жечь костры на загородных участках. Многие стали опасаться, что под запрет попадают и традиционные шашлыки. На самом деле никаких серьёзных ограничений не появилось. Шашлыки по-прежнему делать можно. Запрещено лишь сжигать мусор и разводить костры во дворах частных домов на расстоянии ближе пяти метров от построек. Те же ограничения действуют и для мангалов. Если установить его подальше от дома, то никаких проблем не возникнет.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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