Начинается установка новых счётчиков: с какими проблемами могут столкнуться жильцы

Поставщики электроэнергии объявили, что начинают замену счётчиков. Новые приборы установят по всей стране. Не все счётчики будут одинаковыми. К тому же коммунальщики предупреждают: активизировались мошенники, которые берут деньги за бесплатную работу, а жильцам потом грозят реальные штрафы. Какие приборы учёта установят в квартирах, как будет проходить замена и что нужно знать, чтобы не потерять деньги?

Кому, когда и как будут устанавливать счётчики

Ещё 1 июля вступил в силу закон, который предусматривает переход на умные счётчики. Они должны быть установлены во всех многоквартирных и частных домах. Именно поэтому, узнав о предстоящей замене приборов, многие жильцы предположили, что им поставят интеллектуальные счётчики, которые автоматически будут передавать показания и контролировать расход электричества. На практике всё оказывается несколько сложнее.

— Действительно, с 1 июля этого года начался процесс замены старых электрических счётчиков на новые, интеллектуальные. При этом потребитель не должен ничего делать и ни за что не должен платить. В то же время обязанность повсеместно заменять старые приборы учёта на интеллектуальные по закону наступает лишь с 1 января 2022 года. Это касается и обязательной установки умных счётчиков на вновь построенных объектах, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Период с 1 июля 2020 года до 1 января 2022 года считается переходным. Так что пока ресурсоснабжающая организация может заменить старый счётчик на новый, а может поставить прибор старого образца. При этом, отметил Петр Гусятников, он будет действовать в рамках закона. Даже если установка произойдёт 31 декабря 2021 года.

Менять работающие счётчики предполагается только в том случае, если прибор вышел из строя или у него закончился срок поверки. То есть нельзя обратиться в организацию с просьбой бесплатно заменить вам старый счётчик на новый по собственному желанию. По словам Петра Гусятникова, для этого должны быть основания.

По словам юриста, ресурсоснабжающие организации сами заинтересованы в установке умных счётчиков, потому что это позволит значительно сократить потери в результате самовольного подключения или вмешательства в работу прибора (воровства электроэнергии). Интеллектуальные счётчики практически полностью исключают такую возможность.

— С 1 января 2022 года вступают в силу требования закона, которые предусматривают обязательный переход на интеллектуальные счётчики. Потребитель не будет нести никаких затрат и ответственности за надлежащую и своевременную замену приборов учёта, а также за их дальнейшее обслуживание. Всё это теперь входит исключительно в обязанности энергетиков (гарантирующих поставщиков и сетевых организаций). Новые, интеллектуальные приборы учёта обязаны будут установить при первичном подключении потребителя в рамках технологического присоединения. Ранее установленные действующие простые приборы учёта будут меняться на новые, интеллектуальные по мере их выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала, — рассказала юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Юлия Родивилова.

Чем рискуют жильцы при замене счётчиков

Главный риск сейчас — стать жертвой аферистов. Поставщики ресурсов отмечают всплеск активности мошенников. Как отметил Петр Гусятников, нередко псевдомастера ходят по квартирам, представляются сотрудниками управляющей компании и, угрожая штрафами, требуют замены старого счётчика на умный за счёт жильца. Цены называют разные. Ограничены они только фантазией мошенника. Как правило, стоят их услуги порядка 10 000 – 20 000 рублей.

Самое неприятное, что пострадавшие жильцы невольно становятся нарушителями закона, потом им грозит реальный штраф. Только уже за установку незарегистрированных приборов учёта.

— За самовольное подключение к электросетям, когда замена счётчика происходит без ведома энергосбытовой организации, людьми без документов, потребителя ждёт штраф 10 000 — 15 000 рублей, — пояснил Петр Гусятников.

Есть и ещё один нюанс. 30 декабря 2020 года был утверждён приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о стандартах передачи данных. В список разрешённых не вошли стандарты, которые используют импортные умные счётчики.

— Соответственно, теперь необходимо устанавливать только отечественные счётчики, в которых используется единственный разрешённый стандарт. Это обосновывается тем, что только определённые протоколы могут обеспечить защиту передаваемых данных. Напомню, что умные счётчики автоматически передают цифры управляющим компаниям или ресурсоснабжающим организациям, — пояснил адвокат Владимир Постанюк.

Это одна из причин, по которой в этом году при замене счётчиков пока стали использовать приборы старого образца. Впрочем, как подчеркнул Владимир Постанюк, менять счётчики — это обязанность компаний, а не жильцов. Стоимость приборов учёта уже заложена в тариф на оплату стоимости электроэнергии.

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