Ужесточается контроль за наличными: как теперь отслеживают серые зарплаты и проверяют доходы сотрудников

С начала этого года усилился контроль за оборотом наличных и зарплатами в конвертах. За что и на сколько могут оштрафовать компанию и сотрудников, как налоговики вычисляют доходы работников и что нужно знать, чтобы не нарушить закон?

Как налоговая вычисляет нарушителей и когда начинает проверки

В начале этого года вступила в силу новая редакция ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Теперь сотрудникам налоговой службы стало проще отследить движение денег через наличные и безналичные расчёты.

— Под контроль попали почтовые переводы, обналичивание с помощью оплаты мобильного телефона и ряд других операций. Новые положения закона также позволяют отслеживать движение денег от работодателя к работнику, то есть так называемые белые или серые схемы, — рассказала член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

Если в ФНС видят, что есть риск неуплаты НДФЛ и страховых взносов, то они начинают собирать доказательства о занижении налогооблагаемой базы. Как пояснила Юлия Рамзенкова, есть несколько основных поводов для контрольно-аналитических мероприятий.

Во-первых, если зарплата сотрудников заявлена значительно ниже, чем средний уровень по региону или в компаниях той же сферы деятельности. Во-вторых, если работник организации для получения кредита в банковских документах указывает уровень зарплаты, отличный от сведений, подаваемых работодателем. В-третьих, если поступает жалоба работника, обращение или письмо о выплате неучтённой зарплаты или зарплаты в конвертах.

При этом анализируются и другие признаки, указывающие на неуплату налогов. По словам Юлии Рамзенковой, если есть основания полагать, что источником денег на теневые зарплаты являются неучтённые доходы, то может быть назначена комплексная выездная налоговая проверка.

Какие штрафы грозят компаниям, ИП и самозанятым

Уже автоматизирована система проверки зарплат сотрудников каждой отдельной организации. Программа показывает несоответствие данных в зарплатных отчётах.

— Если среднее значение фактических зарплат сотрудников будет ниже МРОТ или налоговая найдёт расхождения в формах 6-НДФЛ и РСВ, работодателю пришлют запрос для пояснения. Если пояснения не будет, компанию оштрафуют на 5000 рублей. Да, сумма небольшая, но здесь важен сам факт попадания в базу нарушителей. Это в итоге приведёт к более пристальному вниманию со стороны налоговой, — рассказал адвокат Максим Первунин из коллегии адвокатов "Бэст адвайс".

К тому же с работника снята ответственность за неуплату неучтённого НДФЛ. Это значит, что неуплаченный подоходный налог теперь взыскивают с работодателя. По словам Максима Первунина, фактически сотрудникам стало безопасно жаловаться на компании, использующие серые схемы. Любой, даже малейший повод усомниться в официальных выплатах, позволит налоговой пригласить работодателя на зарплатную комиссию, где ему придётся представить доказательства того, что деньги он выдаёт не в конвертах.

— Активное внедрение ФНС различных мониторинговых систем позволяет видеть соотношение официального дохода и расходов. Если человек получает заниженную сумму, а тратит в разы больше, это непременно вызывает вопросы к работодателям. К тому же любое обналичивание сумм от 600 000 рублей попадает в зону пристального контроля, — добавил Максим Первунин.

Если факт серых зарплат подтвердится, то работодателю придётся доначислить недостающие суммы налогов и взносов, а также заплатить пени и штрафы. Причём, по словам Максима Первунина, будут доначислены не только "зарплатные" платежи (НДФЛ и страховые взносы), но и налоги, которые связаны с выручкой (НДС, прибыль, УСН, ЕСХН). Дело в том, что источником серых выплат являются скрытые доходы. Помимо того, работодателю положен штраф в размере 20% от неудержанной суммы налога и пени за каждый день просрочки.

В то же время, как пояснила Юлия Рамзенкова, проводятся проверки работодателей, которые фактически нанимают самозанятых в качестве своих работников, оформляя их по гражданско-правовым договорам. Контролируется также работа с ИП и сотрудниками на аутсорсе.

— Если речь идёт о крупных суммах недоплаченных налогов, то наказание будет более жёстким. Это более 15 миллионов рублей в пределах трёх финансовых лет подряд. Здесь может применяться уголовное наказание. Налоговому агенту грозят штраф, принудительные работы, арест или лишение свободы до двух лет, — уточнила адвокат Марина Симанова.

Ранее компаниям ограничили возможности применять наличные расчёты. Об этом напомнил ведущий юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов. Нарушителям грозит административный штраф, который может поступить в течение двух месяцев со дня платежа. Размер его для должностных лиц составляет от четырёх до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц — от сорока до пятидесяти тысяч.

Какие проблемы поджидают сотрудников с серыми зарплатами

Ситуация с серыми зарплатами на сегодняшний день действительно довольно острая. По данным сервиса "Работа.ру", около 12% россиян во время пандемии перевели на серую зарплату. По оценкам Максима Первунина, это очень большой показатель.

— Основной причиной, безусловно, является неблагоприятный бизнес-климат. В условиях кризиса, отсутствия клиентов, простоя производства для предпринимателей слишком затратно выплачивать страховые взносы и НДФЛ с зарплат сотрудников. Фактически серые зарплаты и их рост — результат борьбы малого и среднего бизнеса за выживание, — отметил адвокат.

Ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин привёл в пример ресторанный бизнес. В прошлом декабре Мосстат зафиксировал снижение выручки в общепите всего на 8% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. При этом владельцы ресторанов заявили о показателе, в четыре раза превышающем статистику. На самом же деле, отметил юрист, всё гораздо проще. Общепит перешёл на расчёт наличными, а безналичная оплата в основном поступает от агрегаторов доставки еды. Для которых, к слову, стоимость блюд иногда на 30% больше стандартного меню. Таким нехитрым образом рестораны компенсируют комиссии платформ. Кстати, расчёты за наличные или через переводы физлицам сейчас популярны не только в ресторанах, но и в небольших супермаркетах, а также интернет-магазинах. Затем из этих денег и выплачивают серые зарплаты.

По словам Павла Уткина, для сотрудников серые зарплаты оборачиваются серьёзными проблемами. Помимо того что компания недоплачивает в социальные фонды, у работников могут возникнуть проблемы с получением кредитов, в том числе ипотечных, а также налоговых вычетов с медицинского обслуживания, обучения или покупки жилья. При этом ФНС оптимизирует работу механизмов их начисления. Уже с этой весны деньги будут поступать на счета заявителей за один-два дня.

— Ситуация с серыми зарплатами интригующая. По последним исследованиям, деньги в конвертах получают 30–40% от всех работающих. Это триллионы рублей, которые идут мимо кассы ФНС. Впрочем, не только работодатели не готовы платить "вбелую". Если верить опросам, почти половина населения не против получать в конверте. Тем не менее работникам стоит напомнить, что, соглашаясь на зарплату или часть зарплаты в конверте, они крадут у самих себя будущую пенсию, страховые взносы, больничные, декретные и так далее. Если вам навязывают серые схемы при найме, это как минимум повод обратиться в трудовую инспекцию, — пояснила генеральный директор платформы "Рокет ворк" Анастасия Ускова.

Наказание предусмотрено и для некоторых сотрудников компаний, которые участвуют в оформлении документов. Как отметил Максим Первунин, существует административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность для руководителя, главного бухгалтера, работников, которые занимались оформлением первичных документов. При этом наказание для сотрудников, которым выплачивают зарплату в конвертах, не предусмотрено.

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