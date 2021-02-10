Пик инфляции придётся на март: какой будет ключевая ставка и что ждёт клиентов банков

12 февраля состоится заседание, на котором Центробанк определит ключевую ставку. При этом аналитики отмечают, что к марту инфляция должна достигнуть своего пика. Именно этот показатель влияет на ключевую ставку, от которой зависят проценты по вкладам и кредитам. К чему должны приготовиться клиенты банков?

Центробанк не менял ключевую ставку с июля. После начала пандемии коронавируса ЦБ решил проводить мягкую денежно-кредитную политику. За первые шесть месяцев 2020 года ставка снизилась с 6,25 до 4,25%. Многие аналитики уверены, что она останется без изменений и на ближайшем заседании. Тем не менее на этой неделе появилось несколько неожиданных новостей.

Банку России в 2021 году стоит снизить ставку ещё на 0,5 процентных пункта. Такое заключение дали аналитики Международного валютного фонда (МВФ). По их мнению, это нужно, чтобы предотвратить снижение инфляции ниже целевого уровня в течение 2021 года. Если ЦБ действительно понизит ставку до 3,75%, то это будет абсолютный рекорд. Таких низких значений в истории ещё не было.

Затем появились данные о том, что несколько крупных банков уже приняли решение изменить ставки по вкладам. Причём не дожидаясь предстоящего 12 февраля заседания в ЦБ. Это следует из данных мониторинга маркетингового агентства Marcs. В основном ставки снижались на популярные вклады. Правда, по некоторым банковским продуктам они, наоборот, повышались. Тем не менее курс на снижение доходности депозитов продолжается. Особенно когда речь идёт о вкладах в долларах.

— Эксперты МВФ высказали крайне смелую точку зрения, предположив, что к концу 2021 года Банк России опустит ключевую ставку ещё на 0,5% с текущего уровня в 4,25% годовых. Это выглядит агрессивно с учётом ожиданий экономистами организаций роста российского ВВП на 3% в этом году и на 3,9% в следующем. Экономика может разогнаться ещё быстрее, если в этом поможет ЦБ. Едва ли в Банке России согласятся с такой точкой зрения. В январе годовая инфляция повысилась с 4,9% до 5,2%. Её пик (примерно 5,5%) может прийтись на март, что с учётом ключевой ставки на уровне в 4,25% годовых делает показатель отрицательным в реальном выражении. Это ставит под угрозу выполнение задачи по таргетированию инфляции на уровне 4% в свете роста инфляционных ожиданий бизнеса и населения, — считает председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

С учётом скачка продовольственных цен и сохранения санкционных рисков многие экономисты пересмотрели свои прогнозы. Они перестали ждать снижения ключевой ставки на 0,25% даже ближе к середине года. При этом, отмечает Михаил Дорофеев, стали звучать предположения о необходимости рассмотреть вопрос о её повышении. По мнению экономиста, 12 февраля Банк России с высокой вероятностью не станет менять ключевую ставку и отметит уменьшение потенциала её снижения в ближайшие месяцы.

— Мы не ждём сейчас изменения ключевой ставки ЦБ. Консенсус-прогноз аналитиков на этот раз на редкость единодушен (сохранение ставки на текущем уровне 4,25%). По итогам января инфляция в России достигла 5,2% (максимум с 2019 года) и существенно превышает таргет ЦБ (4%). Однако и повышать ставку пока нет необходимости. Как не раз заявляло руководство ЦБ, сама по себе повышенная инфляция не должна вызывать беспокойство, если она обусловлена краткосрочными временными факторами. Ожидается, что в первом квартале инфляция достигнет максимума в годовом выражении. Затем она начнёт снижаться, — говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "ФИНАМ" Ольга Беленькая.

По словам аналитика, банки в целом пока ориентируются на нынешние значения. Она отметила, что уже три декады подряд максимальная ставка по депозитам у десяти крупнейших банков не меняется.

— Снижение ставки может обернуться и другими неприятными последствиями. Например, снизить привлечение денег в ОФЗ, так как там автоматически упали бы ставки доходов. А их и так сейчас не очень покупают. К тому же пострадавшим секторам экономики нужна не низкая ставка, а субсидии и льготные кредиты, — считает генеральный директор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий тоже полагает, что сейчас снижать ключевую ставку не требуется. При этом, по его оценкам, в конце 2021 года инфляция может упасть до уровня 3,5–3,7%. Тогда вопрос о снижении ставки снова может стать актуальным.

— В то же время мы не ждём, что регулятор начнёт задумываться о повышении ставки как минимум до конца этого — начала 2022 года. Именно тогда ожидается цикл нормализации ключевой ставки до нейтрального уровня, который находится на уровне 5% плюс, — заключил Андрей Русецкий.

Для заёмщиков это означает, что кредиты останутся относительно дешёвыми, а доходы по вкладам — низкими. Если ставка начнёт расти, то это соотношение будет меняться.

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