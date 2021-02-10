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ФТС подтвердила, что взыскала с российского H&M более 3 миллиардов рублей

На компанию завели дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере в прошлом году.

10 февраля 2021, 16:47

Фото © Shutterstock

Федеральная таможенная служба подтвердила, что взыскала более трёх миллиардов рублей с мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) за уклонение от уплаты таможенных пошлин.

"В 2019 году Центральным таможенным управлением проведена выездная таможенная проверка ООО "Эйч энд эм Хеннес энд Мауриц", по результатам которой в бюджет доначислено и взыскано более 3 млрд рублей", — уточнили в ФТС.

Там отметили, что Центральная оперативная таможня завела на компанию дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере в декабре 2020 года. Обстоятельства и ход расследования уголовного дела в ФТС России предпочли не комментировать.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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