ФТС подтвердила, что взыскала с российского H&M более 3 миллиардов рублей
На компанию завели дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере в прошлом году.
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Федеральная таможенная служба подтвердила, что взыскала более трёх миллиардов рублей с мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) за уклонение от уплаты таможенных пошлин.
"В 2019 году Центральным таможенным управлением проведена выездная таможенная проверка ООО "Эйч энд эм Хеннес энд Мауриц", по результатам которой в бюджет доначислено и взыскано более 3 млрд рублей", — уточнили в ФТС.
Там отметили, что Центральная оперативная таможня завела на компанию дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере в декабре 2020 года. Обстоятельства и ход расследования уголовного дела в ФТС России предпочли не комментировать.
Ранее глава H&M Карл-Юхан Перссон рассказал об опасности призывов отказаться от потребления. По его словам, модное движение "потребительского позора", которое пропагандирует Грета Тунберг, может привести к социальной катастрофе.
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