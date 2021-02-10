Украина предложила НАТО вести военные операции над Крымом
В Киеве считают воздушное пространство над полуостровом своим.
Фото © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization
Военная авиация стран НАТО может использовать для своих операций воздушное пространство "в Симферопольском районе полётной информации (РПИ)". Такое предложение прозвучало от министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия во время его встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.
"В современных условиях важно усиливать контроль за гражданским воздушным движением и реагировать на кризисные ситуации в районе Чёрного моря и зоны АТО (так называемой антитеррористической операции Киева в Донбассе. — Прим. Лайфа)", — приводит слова Криклия пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Украинский министр добавил, что в связи с отменой ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полёты в Симферопольском РПИ Киев рассчитывает на проведение совместных с НАТО воздушных операций над Крымом, в том числе по мониторингу вдоль границы с Россией.
Ранее Лайф сообщал, что Украина и НАТО проведут совместные военные учения в районе Одессы. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что усиление присутствия НАТО в Чёрном море якобы является ответом на действия России в регионе.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% жителей, проголосовавших на референдуме. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Позднее президент РФ Владимир Путин отметил, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.
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