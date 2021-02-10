Эпидемиолог рассказал, кто чаще всего умирает от пневмонии
В группе риска — маленькие дети и беременные.
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На маленьких детей приходится 96% смертей в результате внебольничной пневмонии. Об этом сообщил замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"96% летальных исходов приходятся на детей раннего возраста", — рассказал эпидемиолог в ходе семинара по гриппу и ОРВИ.
Горелов сообщил, что, по данным ВОЗ, только в 2019 году пневмония унесла жизни около одного миллиона детей. По его словам, в группе риска находятся дети до пятилетнего возраста, особенно двухлетние малыши, а также беременные женщины — в третьем семестре беременности. При этом у детей до двух лет преобладает вирусная этиология пневмонии, а у малышей старше пяти лет — заболевания бактериальной этиологии, вызванные пневмококком.
Ранее эксперт ВОЗ объяснила, как скоро после прививки от ковида можно планировать беременность.
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