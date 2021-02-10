Эпидемиолог рассказал, кто чаще всего умирает от пневмонии

Горелов сообщил, что, по данным ВОЗ, только в 2019 году пневмония унесла жизни около одного миллиона детей. По его словам, в группе риска находятся дети до пятилетнего возраста, особенно двухлетние малыши, а также беременные женщины — в третьем семестре беременности. При этом у детей до двух лет преобладает вирусная этиология пневмонии, а у малышей старше пяти лет — заболевания бактериальной этиологии, вызванные пневмококком.