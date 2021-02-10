"Не ожидали такого": сборная России провально начала ЧМ по биатлону
В смешанной эстафете наша команда заняла девятое место.
В словенском Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону. Для сборной России начало турнира оказалось не самым удачным. В смешанной эстафете национальная команда заняла лишь девятое место c отставанием от лидера более двух минут. Наши спортсмены использовали 11 дополнительных патронов и ушли на два штрафных круга. Сборную представляли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
— Была очень тяжёлая гонка, я не ожидала, что будет такое состояние. Хочу извиниться перед командой и болельщиками, что получилась такая стойка. Здесь достаточно коварный подход. И когда я сделала пять выстрелов, как зачастую происходит, началось перевосстановление. Винтовка вообще не останавливалась в мишени и не смогла закрыть две мишени. На протяжении четырёх дней я испытывала большое напряжение, от которого никак не могла избавиться. Думаю, теперь напряжение уйдёт, — призналась Светлана Миронова.
Начинаем с 9-го места. Будем прибавлять! 🇷🇺— Биатлон России (@russianbiathlon) February 10, 2021
Чемпионат мира по биатлону. Поклюка
Смешанная эстафета
1. Норвегия – 1:20:19.3 (0+11)
2. Австрия +27.0 (0+2)
3. Швеция +30.6 (0+8)
9. Россия +2:11.4 (2+9)
Наш состав: Логинов, Латыпов, Миронова, Кайшева.
(Фото: Nordic Focus) pic.twitter.com/cHeyQhoCfT
Смешанную эстафету выиграла команда Норвегии, второе место — у Австрии, третьими стали шведы. Следующая гонка в расписании чемпионата мира — мужской спринт, он состоится 12 февраля в 16:30.
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