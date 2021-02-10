"Не ожидали такого": сборная России провально начала ЧМ по биатлону

В словенском Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону. Для сборной России начало турнира оказалось не самым удачным. В смешанной эстафете национальная команда заняла лишь девятое место c отставанием от лидера более двух минут. Наши спортсмены использовали 11 дополнительных патронов и ушли на два штрафных круга. Сборную представляли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

— Была очень тяжёлая гонка, я не ожидала, что будет такое состояние. Хочу извиниться перед командой и болельщиками, что получилась такая стойка. Здесь достаточно коварный подход. И когда я сделала пять выстрелов, как зачастую происходит, началось перевосстановление. Винтовка вообще не останавливалась в мишени и не смогла закрыть две мишени. На протяжении четырёх дней я испытывала большое напряжение, от которого никак не могла избавиться. Думаю, теперь напряжение уйдёт, — призналась Светлана Миронова.