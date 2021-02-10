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"Не ожидали такого": сборная России провально начала ЧМ по биатлону

В смешанной эстафете наша команда заняла девятое место.

10 февраля 2021, 16:44
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<p>Фото © <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/44249458/page/1/value/AP/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AP</a> / <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/44249458/page/1/value/TASS/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TASS</a> / Darko Bandic</p>

Фото © AP / TASS / Darko Bandic

В словенском Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону. Для сборной России начало турнира оказалось не самым удачным. В смешанной эстафете национальная команда заняла лишь девятое место c отставанием от лидера более двух минут. Наши спортсмены использовали 11 дополнительных патронов и ушли на два штрафных круга. Сборную представляли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Была очень тяжёлая гонка, я не ожидала, что будет такое состояние. Хочу извиниться перед командой и болельщиками, что получилась такая стойка. Здесь достаточно коварный подход. И когда я сделала пять выстрелов, как зачастую происходит, началось перевосстановление. Винтовка вообще не останавливалась в мишени и не смогла закрыть две мишени. На протяжении четырёх дней я испытывала большое напряжение, от которого никак не могла избавиться. Думаю, теперь напряжение уйдёт, — призналась Светлана Миронова.

Смешанную эстафету выиграла команда Норвегии, второе место — у Австрии, третьими стали шведы. Следующая гонка в расписании чемпионата мира — мужской спринт, он состоится 12 февраля в 16:30.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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