Без главного тренера и основного состава: что опять придумал Ротенберг для сборной?

На Шведские хоккейные игры сборная России едет в качестве безоговорочного лидера нынешнего евросезона. Два предыдущих турнира — Кубок Карьяла и Кубок Первого канала — россияне отыграли без поражений, что позволило подопечным Валерия Брагина с 16 набранными очками перед третьим этапом Еврохоккейтура с большим отрывом от остальных команд возглавить общую турнирную таблицу.

1. Россия — 16 (очков) 2. Чехия — 9 3. Финляндия — 6 4. Швеция — 5

В Швеции национальная команда будет обходиться без Брагина. Его место на время турнира займёт главный тренер молодёжной сборной Игорь Ларионов, у которого уже есть опыт работы на Еврохоккейтуре. Тогда, на первом этапе в Финляндии, его молодёжка уделала всех своих соперников и сенсационно выиграла Кубок Карьяла. Воодушевлённая тем успехом Федерация хоккея России решила отправить на игры в Швецию молодую, но, как заверяют сами боссы ФХР, дерзкую и способную побеждать команду.

Подбирали состав с одной задачей — продолжить победный путь на Евротуре. Мы выиграли два предыдущих этапа, одержав шесть побед в шести матчах. Команда у нас собрана молодая и дерзкая, нацеленная на победу Роман Ротенберг Глава штаба сборной России

Правда, не всем по душе пришлась такая идея — не везти в Швецию лучших российских игроков, выступающих на родине. Многие болельщики всё же надеялись увидеть на шведском льду, как и в декабре минувшего года на Кубке Первого канала, сильнейших игроков КХЛ, таких как Вадим Шипачёв, Антон Бурдасов, Максим Мамин и других. Однако этому решению ФХР есть логическое объяснение.

Во-первых, меньше чем через месяц в Континентальной хоккейной лиге стартует розыгрыш Кубка Гагарина, командам нужно качественно и желательно без травм подготовиться к плей-офф. Именно по этой причине Валерий Брагин остался работать в СКА, а сборники, выступавшие на домашнем Кубке Первого канала, — в своих клубах. Во-вторых, не за горами и ЮЧМ-2021 в США, на котором руководить сборной будут Владимир Филатов и Альберт Лещёв — оба едут в Швецию помогать Ларионову и набивать перед юниорским чемпионатом руку. И в-третьих, Евротур — отличное место для проверки кандидатов в сборную России на крупные турниры (Олимпиада, чемпионат мира). Никто сейчас точно не знает, поедут ли игроки НХЛ на ЧМ в Латвию или, к примеру, на Олимпийские игры в Пекин. Возможно, ФХР на этих соревнованиях придётся справляться внутренними резервами.

Фото © Twitter / ФХР

Фото © Twitter / ФХР

Перед отлётом на игры в сборной России произошло два изменения: вместо Артура Каюмова вызван Герман Рубцов, а Артёма Галимова заменит Данила Моисеев. Как мы видим, состав команды далёк от оптимального, а средний возраст игроков составляет 21–22 года. Но, даже несмотря на молодость, этой сборной вполне под силу выполнить поставленную перед ней задачу, которая исторически у российской дружины на любом турнире всегда одна — первое место. Да, в Финляндии план сработал, однако нужно быть готовыми к тому, что в Швеции на сборную России наши соперники настраиваться будут по-особому, а для тех же шведов это будет делом чести, ведь финская пощёчина от молодых русских пацанов всё ещё свежа в их памяти.

В наступившем году наша страна празднует 75-летие отечественного хоккея. Шведские игры станут первым соревнованием для главной хоккейной команды в новом сезоне. И вполне понятно желание хоккейных чиновников начать этот сезон с победы, что, безусловно, придаст уверенности руководящему составу перед главным хоккейным событием года — чемпионатом мира в Латвии, который ФХР намерена выиграть в юбилейный год.

Шведские игры — первый турнир особого для нас всех года — года 75-летия отечественного хоккея. Наша главная задача — проверка кандидатов в сборную к чемпионату мира в Латвии и к Олимпийским играм в Пекине. Не секрет, что многие молодые игроки, которых мы "обстреливаем" на Евротуре, становятся лидерами Владислав Третьяк Президент ФХР

Для Ларионова же шведский этап Евротура — это в первую очередь возможность реабилитироваться за провал на молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне. После канадского разгрома в полуфинале на начинающего тренера обрушился шквал критики. И вот у Ларионова появилась отличная возможность реабилитироваться после Канады и доказать скептикам, что успех в Финляндии не был случайным, а хоккей, пропагандируемый Профессором, способен давать результат.

Большое спасибо за доверие. Рад быть исполняющим обязанности главного тренера этой молодой команды. У неё уже есть опыт, многие ребята ярко играют в КХЛ. Задача — играть в правильный современный атакующий хоккей Игорь Ларионов И.о. главного тренера сборной России

Фото © Twitter / ФХР

Что касается самого турнира, то он состоится в городе Мальмё и пройдёт без болельщиков на трибунах, а команды будут жить в карантинном пузыре со всеми вытекающими из этого антиковидными правилами. Игры сборной российские болельщики смогут увидеть в прямом эфире на телеканале "Матч ТВ" и на сайте FHR.ru.

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