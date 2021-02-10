Интервью с Карпиным, гид по трансляциям и Андрей Аршавин в качестве приглашённого редактора: вышел первый выпуск журнала "РБ-спорт"
В России вышел первый номер печатного издания "РБ-спорт". В качестве приглашённого редактора выступил известный футболист, бывший игрок петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала", экс-капитан сборной страны Андрей Аршавин.
В журнале опубликованы эксклюзивные интервью главного тренера футбольного клуба "Ростов" Валерия Карпина, спортивного директора, руководителя департамента сборных команд РФС Андрея Лексакова и телекомментатора Нобеля Арустамяна, обзорные статьи о спортивном маркетинге будущего, спонсорстве в букмекерской отрасли, героях спорта 2020 года, подробный гид по ТВ- и интернет-трансляциям и многое другое.
Издание будет распространяться бесплатно в популярных ресторанах, фитнес-клубах, отелях, на информационных стойках крупнейших бизнес-центров.
"Мы планировали запустить "РБ-спорт" весной прошлого года, но пандемия внесла коррективы в наши планы, поэтому первый номер журнала выходит сейчас. Мы продолжим приглашать в качестве редакторов известных спортсменов, тренеров (в том числе мирового уровня), и второй выпуск не станет исключением, — рассказала о концепции проекта руководитель по внешним коммуникациям информационно-аналитического портала "Рейтинг букмекеров" Светлана Ушакова.
Выход журнала приурочен к проведению Международной премии РБ, в рамках которой ежегодно отмечаются самые эффективные партнёрства, коллаборации и маркетинговые кейсы в мире спорта и ставок.
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