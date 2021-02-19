Лайф узнал, из-за чего в Большом театре сработала противопожарная сигнализация
Из здания были эвакуированы работники.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
В Большом театре в Москве противопожарная сигнализация среагировала на сценический дым. Об этом Лайфу сообщили в МЧС.
После сообщения о задымлении в здании театра на место выехали пожарные, но не обнаружили возгорания.
Ранее Лайф рассказывал, что в студенческом общежитии в Москве вспыхнул пожар, пострадали две девушки.
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