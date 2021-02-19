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Лайф узнал, из-за чего в Большом театре сработала противопожарная сигнализация

Из здания были эвакуированы работники.

19 февраля 2021, 09:18

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

В Большом театре в Москве противопожарная сигнализация среагировала на сценический дым. Об этом Лайфу сообщили в МЧС.

После сообщения о задымлении в здании театра на место выехали пожарные, но не обнаружили возгорания.

В Кирове пять человек погибли и шесть пострадали при пожаре в жилом доме

В Кирове пять человек погибли и шесть пострадали при пожаре в жилом доме

Ранее Лайф рассказывал, что в студенческом общежитии в Москве вспыхнул пожар, пострадали две девушки.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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